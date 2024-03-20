Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны

Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

Tекст: Евгений Поздняков

«Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

«Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

«Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

«Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.