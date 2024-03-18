ЦИК обработал 90% протоколов на выборах президента России

Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции

Политолог Григорьев: Провал акций оппозиции подтвердил легитимность президентских выборов в России

Tекст: Олег Исайченко

«Акция оппозиции «Полдень» была абсолютно бессмысленной, равно как и попытки залить «зеленкой Зеленского» урны для голосования. Более того, скопление протестующих на участках в одно и то же время сработало на повешение явки, что идет вразрез с целями провокаторов», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

«Еще одной причиной провала данной акции является малочисленность сторонников прозападной оппозиции. Дело в том, что многие из тех, кто мог бы поддержать ее, сбежали за рубеж. Кроме того, часть из них активно поддерживает Украину, в том числе и финансово, что отталкивает россиян. Бесполезные акции, такие как «Полдень», также способствуют дискредитации оппозиции в глазах граждан», – отмечает собеседник.

«Радикалы даже не смогли использовать в свою пользу очереди на заграничных участках. Ведь огромное число людей на протяжении все трех дней стремились попасть на голосование. И в этом плане провокаторы просто потерялись в толпе», – подчеркнул он.

«Можно с уверенность сказать, что акции вроде «Полдня» или провокации с зеленкой смогли лишь показать бессилие оппозиции и ее кураторов, а также повысить легитимность наших выборов. Более того, попытки сорвать голосование, например, с помощью информационных атак или обстрелов имели совершенно обратный эффект. Они также привели к консолидации общества и повышению явки», – резюмировал Григорьев.

Ранее агентство ТАСС сообщило о появившихся в соцсетях и мессенджерах видеороликах якобы из Сахалина, Читы и Владивостока, на которых запечатлены протестующие против выборов президента. В частности, на материалах видны скопления людей на площадях или перед избирательными участками.

Однако агентство отмечает, что в роликах, где якобы сняты вышедшие на митинги люди, использованы архивные кадры из Белоруссии и Москвы 2012 года. Кроме того, ТАСС напоминает, что в преддверии выборов президента России власти неоднократно предупреждали об информационных атаках и фейках, которые будут появляться в Сети в дни голосования.

Между тем, россияне за рубежом действительно проявили активность на выборах президента России. Очереди из желающих проголосовать наблюдались в Германии, Словакии, ОАЭ, Армении, Израиле, Белоруссии, Казахстане и Египте, а также многих других странах.

В воскресенье вечером замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что по состоянию на 18.00 мск более 249 тыс. россиян проголосовали на зарубежных участках.



