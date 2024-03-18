  • Новость часаЦИК обработал 90% протоколов на выборах президента России
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    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина
    Путин: В приграничье ВСУ в «мясорубке»
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    Стала известна последняя воля Ширвиндта
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта с НАТО
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального
    Папа римский поздравил Путина с победой на выборах
    Антонов: Оценка США российских выборов не отразится на их легитимности
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    18 марта 2024, 02:52 • Новости дня

    ЦИК обработал 90% протоколов на выборах президента России

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента России обработано 90% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,21% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

    Кандидат от КПРФ Николай Харитонов получает 4,28% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,93% и 3,16% голосов соответственно, передает ТАСС.

    Напомним, в России завершилось голосование на президентских выборах.

    17 марта 2024, 10:57 • Новости дня
    ЦИК назвал число иностранных наблюдателей на выборах президента России

    ЦИК: За голосованием на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    По ее словам, ЦИК официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран, кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны захотели познакомиться с организацией выборов в России, а 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты, передает ТАСС. Памфилова добавила, что всего за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. 

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%. Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10.00 мск составила 90%.

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    17 марта 2024, 09:48 • Новости дня
    Очная явка на выборах президента России превысила 60%

    ЦИК: Очная явка на выборах президента России превысила 60% к 09:38 мск

    Очная явка на выборах президента России превысила 60%
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 60,04% по состоянию на 09.38 мск, следует из данных на официальном сайте ЦИК России.

    Как указано на сайте, ход голосования – 60,04%, передает ТАСС.

    Данные не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Напомним, явка на выборах президента России за два дня голосования превысила 58%.

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    17 марта 2024, 16:16 • Новости дня
    «Байден» и «Трамп» проголосовали на выборах президента России

    Артисты театра в подмосковной Лобне пришли на выборы в костюмах Байдена и Трампа

    «Байден» и «Трамп» проголосовали на выборах президента России
    @ t.me/adm_lobnya

    Tекст: Вера Басилая

    Артисты театра в подмосковной Лобне пришли на избирательный участок в костюмах Джо Байдена и Дональда Трампа, сообщили в администрации городского округа.

    В официальном Telegram-канале администрации Лобни сообщается, что для того, чтобы проголосовать, артистам пришлось снять маски, но после голосования «Трамп» и «Байден» устроили фотосессию с местными жителями.

    Ранее на выборах президента России в Чите проголосовал «Сталин», «Иван Грозный», «Иосиф Сталин», «Екатерина II», «Александр II», «Александр Невский» и «Петр I».

    До этого на избирательном участке в Тульской области на выборах президента России проголосовал избиратель в костюме тульского пряника.

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    17 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции

    Политолог Григорьев: Провал акций оппозиции подтвердил легитимность президентских выборов в России

    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Акции прозападной оппозиции на президентских выборах в России полностью провалились. Более того, попытки провокаций привели к обратному эффекту и лишь способствовали консолидации общества и повышению явки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее безрезультатно завершилась разрекламированная акция оппозиции «Полдень».

    «Акция оппозиции «Полдень» была абсолютно бессмысленной, равно как и попытки залить «зеленкой Зеленского» урны для голосования. Более того, скопление протестующих на участках в одно и то же время сработало на повешение явки, что идет вразрез с целями провокаторов», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «Еще одной причиной провала данной акции является малочисленность сторонников прозападной оппозиции. Дело в том, что многие из тех, кто мог бы поддержать ее, сбежали за рубеж. Кроме того, часть из них активно поддерживает Украину, в том числе и финансово, что отталкивает россиян. Бесполезные акции, такие как «Полдень», также способствуют дискредитации оппозиции в глазах граждан», – отмечает собеседник.

    «Радикалы даже не смогли использовать в свою пользу очереди на заграничных участках. Ведь огромное число людей на протяжении все трех дней стремились попасть на голосование. И в этом плане провокаторы просто потерялись в толпе», – подчеркнул он.

    «Можно с уверенность сказать, что акции вроде «Полдня» или провокации с зеленкой смогли лишь показать бессилие оппозиции и ее кураторов, а также повысить легитимность наших выборов. Более того, попытки сорвать голосование, например, с помощью информационных атак или обстрелов имели совершенно обратный эффект. Они также привели к консолидации общества и повышению явки», – резюмировал Григорьев.

    Ранее агентство ТАСС сообщило о появившихся в соцсетях и мессенджерах видеороликах якобы из Сахалина, Читы и Владивостока, на которых запечатлены протестующие против выборов президента. В частности, на материалах видны скопления людей на площадях или перед избирательными участками.

    Однако агентство отмечает, что в роликах, где якобы сняты вышедшие на митинги люди, использованы архивные кадры из Белоруссии и Москвы 2012 года. Кроме того, ТАСС напоминает, что в преддверии выборов президента России власти неоднократно предупреждали об информационных атаках и фейках, которые будут появляться в Сети в дни голосования.

    Между тем, россияне за рубежом действительно проявили активность на выборах президента России. Очереди из желающих проголосовать наблюдались в Германии, Словакии, ОАЭ, Армении, Израиле, Белоруссии, Казахстане и Египте, а также многих других странах.

    В воскресенье вечером замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что по состоянию на 18.00 мск более 249 тыс. россиян проголосовали на зарубежных участках.


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    17 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему

    Захарова заявила о безуспешных попытках Запада сорвать участие россиян в выборах президента России

    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы сделать свой свободный выбор и проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова отметила высокую активность российских избирателей за рубежом и в разных странах мира. По ее словам, люди стояли в очередях все три дня и не расходились до позднего вечера.

    Также она рассказала, что российские посольства направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки. Захарова подчеркнула, что граждане России вопреки всем угрозам отвергли призывы маргиналов и пришли отдать свой голос, сделали свой свободный выбор.

    Дипломат обратила внимание, что пропагандисты Запада искажают факты и могут назвать стоящих в очередях на избирательные участки россиян участниками «протестной полночи».

    Представитель МИД России также указала, что пропагандисты не сообщат о закрытии в Германии генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, а также о высылке сотен российских дипломатов властями США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании.

    Кроме того, Захарова сообщила, что пытаясь осложнить проведение выборов, в Австрии без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников российского посольства.

    «Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – резюмировала Захарова.

    Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что на выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 россиян. Данные приводятся по состоянию на 18.00 мск с учетом досрочного и трехдневного голосования.

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    17 марта 2024, 13:53 • Новости дня
    Живущий в башкирском лесу 50 лет отшельник проголосовал на выборах

    Отшельник Салимгареев, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии отвезли урну для голосования на выборах президента РФ 92-летнему отшельнику, который около 50 лет живет в лесу, но никогда не пропускает выборы, сообщили в избиркоме района.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в лесу Белорецкого района около 50 лет живет Киньягул Салимгареев, к которому раз в неделю наведывается племянник с продуктами и лекарствами.

    Представитель избиркома добавил, что Салимгареев никогда не пропускает выборы, на этот раз члены избиркома ехали к нему сначала на машинах, потом на снегоходе. Пенсионер напоил гостей чаем, проголосовал и поблагодарил членов избиркома за то, что его не забывают.

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на президентских выборах президента в Кызыле.

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    17 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Памфилова рассказала о возмущении людей из-за порчи бюллетеней

    Tекст: Ольга Иванова

    Попытки порчи бюллетеней на выборах президента вызвали обратный эффект, люди возмутились и еще с большим желанием направились на избирательные участки, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Случаи с порчей бюллетеней она назвала «жалкими потугами» «зеленщиков» президента Украины Владимира Зеленского. Памфилова отметила, что порча бюллетеней вызвала бурю возмущений у россиян. По словам главы ЦИК, избиратели стали звонить в комиссию и рассказывать, что не собирались голосовать, но теперь изменили свое решение, передает РИА «Новости».

    Памфилова заключила, что «зеленщики» поспособствовали «буре этого гражданского самосознания».

    Также Памфилова отметила, что организаторы «протестных» акций, суть которых заключалась в том, чтобы прийти на избирательные участки в полдень в воскресенье, 17 марта, зарабатывают очки на Алексее Навальном даже после его смерти, передает ТАСС.

    Ранее Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    17 марта 2024, 14:20 • Новости дня
    Покушение на доверенное лицо Путина предотвратили в Бердянске

    Рогов: Предотвращено покушение на доверенное лицо Путина в Бердянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Бердянске Запорожской области предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, террористы готовили теракт против доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина, но их планы были сорваны сотрудниками российских спецслужб, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ведется розыск причастных к подготовке теракта.

    Ранее Рогов рассказал, что ВСУ атаковали беспилотниками избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области.

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    17 марта 2024, 23:35 • Новости дня
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале  прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.

    «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,»,  – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».

    «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.

    Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.

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    17 марта 2024, 19:55 • Новости дня
    ЦИК: Явка по участкам на выборах президента России достигла 73,33%
    ЦИК: Явка по участкам на выборах президента России достигла 73,33%
    @ Sergey Elagin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общая явка на выборах президента России по стране составила 73,33% по состоянию на 19:44 мск, следует из данных на информационном табло в ЦИК.

    Как следует из данных о ходе голосования на сайте ЦИК, к 19:44  мск явка составила 73,33%, передает Sputnik.

    Ранее сообщалось, что общая очная явка на выборах президента России по стране составила 70,01% по состоянию на 16:02 мск.

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    18 марта 2024, 00:16 • Новости дня
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.

    По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.

    В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

    «Все люди – вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности – все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», – сказал он.

    Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, стали ли результаты выборов тем, о чем он мечтал, Путин сказал: «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».

    Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными».

    Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.

    Он также выразил уверенность, что будущий управленческий корпус должен формироваться из людей, участвующих в спецоперации на Украине.

    Напомним, как свидетельствуют данные ЦИК, Путин побеждает на выборах президента России в первом туре.

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    18 марта 2024, 00:38 • Новости дня
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального

    Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя смерть Алексея Навального, кандидат в президенты, действующий глава России Владимир Путин заявил, что «это всегда печальное событие». Он сообщил, что был согласен на предложение по обмену Навального на заключенных на Западе.

    «Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.

    Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    «Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».

    Отвечая на замечание присутствующего в избирательном штабе американского журналиста, который пытался связать смерть блогера в тюрьме и уровень демократии в России, Путин заявил: «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?».

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

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    17 марта 2024, 21:28 • Новости дня
    Путин лидирует по итогам выборов на новых территориях России
    Путин лидирует по итогам выборов на новых территориях России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Путин лидирует на выборах президента России по итогам подсчета результатов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, следует из данных ЦИК.

    По данным избиркома, Путин набрал 95,23% голосов по итогам обработки 100% протоколов в ДНР, вышел в лидеры в Херсонской области, где набрал 88,12% голосов после обработки всех протоколов, передает Sputnik.

    Как следует из данных ЦИК, Путин набирает 94,12% голосов в ЛНР, а в Запорожской области – 92,95% после обработки 90,29% протоколов.

    Ранее по результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента России самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87% голосов. Опрос ФОМ показал результат 87,8%. На втором месте Николай Харитонов с результатом 4,6 – 4,7%.

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    17 марта 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин поручил СК обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи со студентами – участниками специальной военной операции, он поручил Следственному комитету России обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76.

    На сайте Кремля сообщается, что СК поручено обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Ответственным назначен глава СК Александр Бастрыкин.

    Доклад поручено представить до 1 июля.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    17 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.

    По итогам обработки 57,37% протоколов Путин получил 87,26% голосов, то есть 50,06% от общего числа проголосовавших. За него проголосовали 27,41% участников дистанционного электронного голосования в 28 регионах и 89,1% участников ДЭГ в Москве.

    Таким образом, Путин гарантированно одерживает победу в первом туре, возможность проведения второго тура исключается. Для победы в первом туре кандидат должен получить поддержку более половины проголосовавших на выборах, передает ТАСС.

    Результат Путина в 2024 году превосходит итоги выборов 2018 года, когда за него проголосовали 76,69% избирателей.

    Напомним, в некоторых регионах России обработано 100% протоколов, везде лидирует Владимир Путин.

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    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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