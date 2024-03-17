Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.15 комментариев
Российская ПВО уничтожила украинские беспилотники и ракету С-200
Украинские беспилотники и ракета С-200 уничтожены российской ПВО над Калужской и Брянской областями
Над Калужской областью сбито три украинских беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО уничтожили баллистическую ракету С-200 вооруженных сил Украины.
Шапша сообщил в Telegram, что украинские БПЛА самолетного типа пытались атаковать объекты инфраструктуры в Кировском районе. Никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
Богомаз сообщил в Telegram, что «украинские террористы предприняли попытку совершить атаку с помощью баллистической ракеты С-200», пострадавших нет.
Напомним, Киев в период президентских выборов в России усилил атаки российских регионов.