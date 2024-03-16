Правящая коалиция ФРГ поддержала в ЕП поставки Taurus Украине

Bild: Правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что одобрение было значительным: 451 человек – за, 46 – против, 49 человек воздержались. В публикации говорится, что в резолюции речь шла не только о высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах Taurus, Storm Shadow и Scalp, в которых нуждается Украина, но и упоминались современные боевые самолеты, БПЛА, различные виды артиллерии и боеприпасов, передает РИА «Новости».

Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus.

До этого оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.