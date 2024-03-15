Минобороны назвало число уничтоженных за неделю ЗРК на Украине

Минобороны: За неделю уничтожено два ЗРК Patriot, ЗРК С-300 и РСЗО HIMARS

Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация, средства ПВО за семь дней уничтожили истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил, тактическую ракету «Точка-У», пять французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале. Кроме того, уничтожены 86 снарядов РСЗО HIMARS, чешского РСЗО Vampire и РСЗО «Град», а также 915 дронов.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Ровнополья, Урожайного (ДНР), Червоного и Малиновки (Запорожская область).

Отражены семь контратак украинской армии у Старомайорского, Новодонецкого, Шевченко (ДНР) и Владимировки (Запорожская область). На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла свыше 980 человек, танк, семь боевых бронированных машин и 11 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили формирования 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты у Работино, Новоселовки, Орехова, Каменского, Степного, Пятихаток (Запорожская область), Берислава и Тягинки (Херсонская область). На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла свыше 270 человек, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 573 дрона, 486 ЗРК, 15 496 танков и других боевых бронированных машин, 1238 машин РСЗО, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов.