Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.2 комментария
ФСБ задержала в Пензенской области следившего за предприятием ОПК по заданию ВСУ
ФСБ задержала в Пензенской области следившего за предприятием ОПК по заданию ВСУ мужчину
Житель Пензенской области задержан по подозрению в госизмене, по версии следствия, он передавал информацию о предприятии ОПК представителям ВСУ, сообщили в региональном управлении ФСБ.
По верссии следствия, подозреваемый 1966 года рождения причастен к преступлению по статье о «государственной измене в форме шпионажа», сообщили в ведомстве ТАСС.
В 2023 году он собирал и с помощью Telegram передавал информацию представителям ВСУ о предприятии, входящем в состав оборонно-промышленного комплекса, выполняющего гособоронзаказ.
Ранее ФСБ задержала в Москве россиянина, согласно версии следствия, он сам установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь.