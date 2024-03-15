ФСБ задержала в Пензенской области следившего за предприятием ОПК по заданию ВСУ мужчину

Tекст: Алексей Дегтярев

По верссии следствия, подозреваемый 1966 года рождения причастен к преступлению по статье о «государственной измене в форме шпионажа», сообщили в ведомстве ТАСС.

В 2023 году он собирал и с помощью Telegram передавал информацию представителям ВСУ о предприятии, входящем в состав оборонно-промышленного комплекса, выполняющего гособоронзаказ.

Ранее ФСБ задержала в Москве россиянина, согласно версии следствия, он сам установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь.