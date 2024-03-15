Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.3 комментария
Россиянку задержали с поличным при подготовке диверсии в Белгородской области
ФСБ: Россиянку задержали с поличным при подготовке диверсии в Белгородской области
Российская гражданка, которая планировала диверсию по заданию украинских спецслужб, задержана в Белгородской области, сообщили в управлении ФСБ по региону.
Женщину, как сообщается, задержали с поличным, когда она по заданию украинских спецслужб готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта, передает ТАСС.
Россиянка в нарушение закона приобрела взрывное устройство и готовила подрыв железнодорожных путей в Белгородской области.
Ранее ФСБ сообщила, что в Москве по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин России, который инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь.