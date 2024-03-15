ФСБ: Россиянку задержали с поличным при подготовке диверсии в Белгородской области

Tекст: Ольга Никитина

Женщину, как сообщается, задержали с поличным, когда она по заданию украинских спецслужб готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта, передает ТАСС.

Россиянка в нарушение закона приобрела взрывное устройство и готовила подрыв железнодорожных путей в Белгородской области.

Ранее ФСБ сообщила, что в Москве по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин России, который инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь.