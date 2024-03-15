Россиян предупредили о подорожании пива

Эксперт Шапкин: Пиво в начале апреля подорожает на 8-15%

Tекст: Алексей Дегтярев

Пиво станет дороже на 8-15%, сказал Шапкин в беседе с «Газетой.Ru», комментируя сообщение о повышении производителями отпускных цен на пиво с 1 апреля.

Он отметил, что, согласно закону о торговле, разницу должны рассчитывать за поставленное пиво в течение 40 дней. По поставкам конца марта ценники заменят на новые.

Стоимость ранее поставленного в магазины пива вряд ли станут пересматривать. Вероятно, магазины откажутся от некоторых брендов пива.

«И вообще странно это централизованное повышение с 1 апреля. Индексация акцизов уже учтена в ценах на пиво с 1 января», – подвел итог Шапкин.