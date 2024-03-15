Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.0 комментариев
Россиян предупредили о подорожании пива
Эксперт Шапкин: Пиво в начале апреля подорожает на 8-15%
Цена на пиво в магазинах поднимется на несколько процентов в начале следующего месяца, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Пиво станет дороже на 8-15%, сказал Шапкин в беседе с «Газетой.Ru», комментируя сообщение о повышении производителями отпускных цен на пиво с 1 апреля.
Он отметил, что, согласно закону о торговле, разницу должны рассчитывать за поставленное пиво в течение 40 дней. По поставкам конца марта ценники заменят на новые.
Стоимость ранее поставленного в магазины пива вряд ли станут пересматривать. Вероятно, магазины откажутся от некоторых брендов пива.
«И вообще странно это централизованное повышение с 1 апреля. Индексация акцизов уже учтена в ценах на пиво с 1 января», – подвел итог Шапкин.