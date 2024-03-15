Биткойн за сутки снижался более чем на 10%

СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу

Tекст: Валерия Городецкая

По данным газеты Le Monde, об этом французский лидер заявил в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ в узком кругу гостей мероприятия, передает «Коммерсант».

«В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», – приводит издание слова Макрона.

Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Газета Le Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.