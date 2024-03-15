Политолог: Дальний Восток идет на выборы президента семьями

Политолог Кислицына: Потуги неприятеля сорвать выборы вызвали здоровую реакцию у россиян на Дальнем Востоке

Tекст: Олег Исайченко

«Дальневосточная часть нашей страны традиционно первой пошла на избирательные участки. Мне удалось пообщаться с некоторыми избирателями, все они говорят об ощущении важности и значимости момента. Консолидация общества налицо», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.

«Я бы назвала это ответом нашего общества на те попытки провокаций, которые наблюдались и наблюдаются до сих пор со стороны противника. В частности, создаются поддельные аккаунты избиркомов, предпринимаются хакерские атаки. Мне кажется, что эти потуги неприятеля порождают «хорошую» агрессию, и люди в едином порыве идут голосовать», – акцентировала собеседница.

Кислицына призналась: для нее стало неожиданным, что в рабочий день многие пришли на участки всей семьей. «Я думала, что в пятницу будет больше тех, кто приходит голосовать по пути на работу. А тут – родители с детьми, представители старшего поколения приходят парами. В общем, пятница стала по-настоящему семейным днем», – указала политолог.

Член Общественной палаты отметила высокий уровень доверия к избирательной системе, к институту выборов. Резюмируя, Кислицына подчеркнула, что на участках работает большое количество наблюдателей.

Ранее на Дальнем Востоке губернаторы проголосовали на выборах президента России. В первый день на участки пришли главы Камчатского края, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Амурской, Сахалинской областей. Они поделились атмосферой на выборных участках. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что на одном из УИКов избирателей региона ждет выступление оперных певцов.

Заместитель председателя Камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев сообщил, что в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

Как пишет РИА «Новости», явка жителей Сахалина и Курил на выборах президента России на 15.00 (7.00 мск) в первый день голосования составила почти 30%. А в Магаданской области в первый день трехдневного голосования на 15.00 (7.00 мск) зафиксировали рекордно высокую явку, проголосовали уже 38% избирателей.

Напомним, газета ВЗГЛЯД спросила у известных общественных деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента.