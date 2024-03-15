Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.0 комментариев
Политолог: Дальний Восток идет на выборы президента семьями
Политолог Кислицына: Потуги неприятеля сорвать выборы вызвали здоровую реакцию у россиян на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке на избирательные участки граждане приходят преимущественно семьями. Консолидация общества налицо. Судя по всему, активное голосование стало ответом россиян на попытки провокаций со стороны противника, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Напомним, Дальний Восток первым начал голосовать на выборах президента России.
«Дальневосточная часть нашей страны традиционно первой пошла на избирательные участки. Мне удалось пообщаться с некоторыми избирателями, все они говорят об ощущении важности и значимости момента. Консолидация общества налицо», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ.
«Я бы назвала это ответом нашего общества на те попытки провокаций, которые наблюдались и наблюдаются до сих пор со стороны противника. В частности, создаются поддельные аккаунты избиркомов, предпринимаются хакерские атаки. Мне кажется, что эти потуги неприятеля порождают «хорошую» агрессию, и люди в едином порыве идут голосовать», – акцентировала собеседница.
Кислицына призналась: для нее стало неожиданным, что в рабочий день многие пришли на участки всей семьей. «Я думала, что в пятницу будет больше тех, кто приходит голосовать по пути на работу. А тут – родители с детьми, представители старшего поколения приходят парами. В общем, пятница стала по-настоящему семейным днем», – указала политолог.
Член Общественной палаты отметила высокий уровень доверия к избирательной системе, к институту выборов. Резюмируя, Кислицына подчеркнула, что на участках работает большое количество наблюдателей.
Ранее на Дальнем Востоке губернаторы проголосовали на выборах президента России. В первый день на участки пришли главы Камчатского края, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Амурской, Сахалинской областей. Они поделились атмосферой на выборных участках. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что на одном из УИКов избирателей региона ждет выступление оперных певцов.
Заместитель председателя Камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев сообщил, что в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.
Как пишет РИА «Новости», явка жителей Сахалина и Курил на выборах президента России на 15.00 (7.00 мск) в первый день голосования составила почти 30%. А в Магаданской области в первый день трехдневного голосования на 15.00 (7.00 мск) зафиксировали рекордно высокую явку, проголосовали уже 38% избирателей.
Напомним, газета ВЗГЛЯД спросила у известных общественных деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента.