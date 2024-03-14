В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.13 комментариев
Макрон заявил о неготовности французской промышленности к затяжному конфликту
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неготовности французской промышленности к затяжному конфликту
Оборонная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности, президент страны Эммануэль Макрон.
«Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности, который мы не прогнозировали», – сказал Макрон в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сейчас де-факто ведет войну против России на территории Украины.
Говоря о возможном столкновении с НАТО, он заявил, что западные страны «будут хитрить»: либо отправлять оружие Киеву, либо говорить, что туда отправлены просто инструкторы, которые якобы лишь наблюдают за солдатами ВСУ.
Лавров также указал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о возможности отправки военных на Украину, «уговаривал натовцев» по этой теме.