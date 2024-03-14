  • Новость часаПри попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
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    ВС России заняли опорные пункты ВСУ у запорожской Новоселовки
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    МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    4 комментария
    14 марта 2024, 13:41 • Новости дня

    В Кремле призвали не бояться Путина, но уважать

    Представитель Кремля Песков: Путина не надо бояться, но надо уважать

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал президенту Литвы уважать и слушать главу Российского государства.

    По его словам, президенту Литвы стоит не бояться Путина, а уважать и слушать, передает ТАСС.

    При этом Песков не стал комментировать ситуацию, пояснив, что «речь идет о происшествии, которое произошло в Литве», и добавил, что нужно обращаться в МВД Литвы и полицию.

    Ранее руководитель балтийской республики Гитанас Науседа после нападения в его стране на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией* (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Леонида Волкова (признан в России иноагентом) заявил, что «Путина в Литве никто не боится».

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

    14 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений

    Посол: В Индии произведено почти 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ

    МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений
    @ Pradeep Gaur/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Индии по лицензиям уже произведено почти 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ, активно развивается совместное с Россией производство вооружений. Как сообщил посол России в южноазиатской республике Денис Алипов, заявления об отказе Нью-Дели от российских вооружений – это передергивание фактов.

    По его словам, подобные заявления являются передергиванием фактов, поскольку Индия решает задачу развития собственного ВПК с акцентом на реализацию инициатив «Делай в Индии» и «Самодостаточная Индия», которые предполагают максимально возможную локализацию производства и получение новейших технологий, передает ТАСС.

    Алипов добавил, что именно этим обусловлен курс на диверсификацию сотрудничества с зарубежными партнерами, среди которых Россия занимает ведущее место.

    Он добавил, что в Индии по лицензиям уже произведено почти 300 самолетов Су-30МКИ и 1 тыс. танков Т-90, производятся ракетные комплексы «Брамос», работает СП Indo-Russian Rifles по выпуску автоматов АК-203, при этом, в отличие от западников, Россия готова идти на максимально полную передачу передовых технологий.

    Посол добавил, что Индия не признает односторонние западные санкции, считая их нелегитимными. По его словам, большинство индийских компаний и банков в значительной степени зависят от по-прежнему контролируемой Западом Бреттон-Вудской финансовой системы и завязаны на операции с долларом США.

    Алипов указал, что иногда встречается желание партнеров «взять паузу» в диалоге с российскими предприятиями или вовсе отказаться от сотрудничества, но уникальность Индии в том, что на месте одного зазевавшегося бизнесмена тут же возникают двое других, поэтому нет нехватки в тех, кого не пугают антироссийские санкции. Алипов подчеркнул, что, как ни парадоксально, «шоковая терапия» в виде текущей геополитической трансформации позволила подступиться к реализации потенциала российско-индийского сотрудничества.

    «Рассчитываем на еще более глубокое объединение национальных систем в финансово-банковской, научно-технической сферах сотрудничества. Время показало, что западные модели используются в интересах отдельной группы стран и не могут считаться надежными. Пришло время для России и Индии интернационализировать отечественные платформы. Их сопряжение – залог успеха наших отношений», – добавил посол России.

    Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.

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    13 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Суд в Петербурге отказался разводить лесбиянок
    Суд в Петербурге отказался разводить лесбиянок
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мировой судья петербургского судебного участка №189 рассмотрел заявление о расторжении брака, зарегистрированного между девушками Екатериной и Елизаветой.

    Женщины заключили брак в Копенгагене в 2017 году, но в феврале 2023 года решили развестись. Суд изучил материалы и отказал в расторжении брака, пишет «Фонтанка».

    Сообщается, что девушки не пришли к обоюдному согласию на развод, а также, что нормы иностранного семейного права не применяются, если это противоречит российским основам правопорядка.

    Ранее сообщалось, что красноярский бар объявил о закрытии после ЛГБТ-вечеринки (движение признано экстремистским и запрещено в России) в честь 23 февраля.

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    13 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Петицию о разработке противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в ВСУ зарегистрировали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

    В тексте авторы петиции попросили верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах в ВСУ, передает ТАСС.

    Сообщается, что десятки случаев домогательства в отношении женщин-военных предотвращены не были, а виновные граждане не понесли наказания. Пока петицию подписали более 3 тыс. человек, для рассмотрения президентом страны необходимо собрать 25 тыс. подписей.

    Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ служат более 60 тыс. женщин.

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    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

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    13 марта 2024, 20:18 • Новости дня
    Кортеж Эрдогана попал в ДТП, погиб охранник президента
    Кортеж Эрдогана попал в ДТП, погиб охранник президента
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Полицейский из охраны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана погиб в результате ДТП на юго-востоке Турции, сообщил на митинге сам глава государства.

    Он выразил соболезнования в связи с кончиной полицейского Фырата Дере сегодня в результате автоаварии, которая произошла после митинга в Шырнаке. Эрдоган отметил, что также пострадали несколько других сотрудников, передает РИА «Новости».

    По данным агентства IHA, кортеж Эрдогана попал в ДТП после митинга в районе Идил провинции Шырнак на юго-востоке Турции, пострадали двое сотрудников полиции.

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    13 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС

    Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС

    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС
    @ JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили Армении подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.

    В Европарламенте считают, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС – Армения, передает РИА «Новости».

    Депутаты подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС.

    В ЕП также признали, что «влияние России на экономику Армении остается существенным», и призвали Ереван «проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций».

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

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    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    13 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Харьковской области, сообщило Министерство обороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили этот американский ЗРК на позиции в Харьковской области, а также два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил у Новопавловки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен цех по ремонту вооружения и военной техники у поселка Балаклея в Харьковской области.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты у Степового (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область), Бериславы и Тягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, две машины, артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французских управляемых авиабомбы Hammer.

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    13 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Политолог: Казахстан для Британии становится поставщиком сырья и объектом влияния

    Политолог Лепехин: Британия давно влияет на элиты Казахстана с целью продвижения своих экономических интересов

    Политолог: Казахстан для Британии становится поставщиком сырья и объектом влияния
    @ gov.uk

    Tекст: Илья Абрамов

    Редкоземельные металлы – ценный для высокотехнологичной промышленности ресурс, поэтому он важен для Британии. Заключая соглашение с Лондоном, Казахстан рискует утратить часть суверенитета, хотя местные элиты этого не замечают. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее Британия и Казахстан подписали дорожную карту по добыче редкоземельных металлов.

    «Соглашение между Британией и Казахстаном открывает для Лондона большие перспективы. Редкоземельные металлы – это очень ценный ресурс, который встречается далеко не в каждой стране. Без него не может развиваться высокотехнологичная промышленность и электроника», – считает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Лондон после развала СССР сделал ставку на увеличение своего влияния в постсоветских странах. Не стал исключением и Казахстан. В частности, Британия способствовала тому, чтобы элиты Казахстана получали образование в Лондоне. И через эту же элиту королевство начало продвигать свои экономические и политические интересы», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, Казахстан для Британии становится не только поставщиком сырья, но и объектом влияния. При этом местные элиты будто бы не замечают рисков утраты суверенитета. Они считают, что другого пути, кроме налаживания связей с «цивилизованными странами», у них нет. Кроме того, подобное сотрудничество может быть хорошим источником личного обогащения. О национальных интересах в таких случаях думают немногие», – рассуждает эксперт.

    России в этих условиях следует разведывать собственные месторождения редкоземельных металлов, чтобы не зависеть от Казахстана и тем более от Британии, считает собеседник. «Кроме того, нам нужно активнее развивать высокотехнологичные отрасли экономики, чтобы соседние страны сами тянулись к сотрудничеству с Москвой», – резюмировал Лепехин.

    Ранее Британия и Казахстан подписали дорожную карту по добыче редкоземельных металлов, сообщил Forbes Kazakhstan. Министр промышленности и экономической безопасности Британии Нусрат Гани и вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан заключили соответствующие договоренности.

    В документе излагаются конкретные задачи для достижения целей, поставленных в меморандуме о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области критически важных минералов, подписанном в марте 2023 года во время визита в Казахстан бывшего министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.

    Торговый комиссар Британии по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео отметил, что очень рад подписанию дорожной карты. По его мнению, это является настоящей вехой в двусторонних отношениях и закладывает основы горнодобывающего сектора XXI века.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Запад намерен с помощью инвестиций в транспортную инфраструктуру Центральной Азии помочь установлению экономической блокады России. Однако торговые показатели РФ и бывших советских республик стремительно увеличиваются.

    Однако развитию отношений между Россией и Казахстаном время от времени мешают местные националисты, которые решили вдохновиться указами Владимира Зеленского и заявить претензии на российские земли. В их числе – Оренбург и Астрахань.

    Коментарии (31)
    13 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus

    В Минобороны Германии назвали «регулярным процессом» модернизацию ракет Taurus

    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны Германии, комментируя сообщения о модернизации крылатых ракет Taurus, заявило, что речь идет о «регулярном процессе», об этом сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ.

    По его словам, ракеты Taurus являются всего лишь типом боеприпасов, которые хранятся, и через определенные промежутки времени каждый хранящийся боеприпас проверяется на техническую пригодность. Он подчеркнул, что «эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, необходимы, применимы к каждой системе», они никак не связаны с дискуссиями об отправке систем на Украину, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus.

    До этого в Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.

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    13 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    В США заявили о готовности к проведению ядерных испытаний

    Специалисты правительства США заявили об отсутствии необходимости возобновлять ядерные испытания

    В США заявили о готовности к проведению ядерных испытаний
    @ U.S. Military

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) США считают, что Вашингтону на данный момент нет необходимости возобновлять ядерные испытания. Однако, если Байден даст указание их провести, то все для этого готово, заявил первый заместитель руководителя управления при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз.

    Он пояснил, что, согласно американским законам, управление обязано поддерживать готовность к проведению ядерных испытаний на случай, если президент даст такое указание. При этом на данный момент НУЯБ считает, что с учетом инвестиций в управление ядерным арсеналом не нужно возвращаться к испытаниям, передает ТАСС.

    Напомним, СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.


    Коментарии (6)
    14 марта 2024, 08:51 • Новости дня
    Автор блога «Заметки детского врача» уехал из России после десяти суток ареста

    Автор блога «Заметки детского врача» Бутрий уехал из России после десяти суток ареста

    Автор блога «Заметки детского врача» уехал из России после десяти суток ареста
    @ vk.com/doc_med

    Tекст: Ольга Никитина

    Московский врач-педиатр, автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий сообщил, что выехал из России вместе с женой и сыном.

    Бутрий сообщил в соцсетях, что в процессе отбывания наказания – решением Хамовнического суда Москвы педиатр был арестован на десять суток по статье о возбуждении ненависти и вражды – ему якобы намекнули, что «этим все не ограничится», пишет «Коммерсант».

    Поводом для возбуждения дела в отношении Бутрия стало интервью врача журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

    Бутрий сообщил, что взял с собой минимум вещей. Теперь он собирается проводить дистанционные консультации, заняться просветительскими проектами.

    При этом врач не уточнил, в какой стране планирует остаться.

    По версии следствия, в интервью, которое было опубликовано на YouTube 7 марта 2023 года, Сергей Бутрий совершил «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

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    14 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни из Подмосковья уехала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владелица подмосковной кофейни Strong Coffee Алена Полякевич, выгнавшая из заведения участника спецоперации, в начале марта выехала за пределы России.

    Девушка сообщила в соцсетях, что эмигрировала из «своей родной и любимой страны» в Грузию. Полякевич отметила, что «у любой гордости есть последствия», передает ее слова «Московский комсомолец».

    Предпринимательница заявила, что нашла себе место в другой кофейне. Кроме того, она успела открыть банковский счет и снять квартиру.

    Напомним, Полякевич рассказала, что выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя, мягко говоря, не очень». При этом ранее девушку признавали виновной по статье о дискредитации армии России, ей выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

    Как заявил член СПЧ Александр Брод, дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную черствость части российского общества, отмечал эксперт.

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    13 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Тарасова назвала условие извинений перед Тутберидзе после слов о Валиевой

    Тарасова заявила о готовности извиниться перед Тутберидзе после получения доказательств по делу Валиевой

    Тарасова назвала условие извинений перед Тутберидзе после слов о Валиевой
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова извиниться перед тренером Этери Тутберидзе, если ей станет известна правда по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой.

    «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», – передает слова Тарасовой ТАСС.

    Ранее Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле Валиевой. По словам Тарасовой, Тутберидзе также причастна к скандалу. Тарасова также заявила, что «только тренер мог дать таблетку» Валиевой.

    Тутберидзе назвала слова Тарасовой «клеветой» и потребовала публичных извинений.

    Коментарии (41)
    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    Предшественник Мазепы перед расстрелом взывал к польскому королю

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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