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В Грузии заявили о пользе урегулирования отношений с Россией для евроинтеграции
Снижение напряженности в отношениях с Россией после прихода к власти в 2012 году «Грузинской мечты» способствовало облегчению в процессе европейской интеграции Грузии, заявил советник премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, который в течение 12 лет занимал должность спецпредставителя по России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Решение (тогдашнего премьер-министра, основателя «Грузинской мечты») Бидзины Иванишвили снизить высокую температуру в отношениях Грузии и России было абсолютно правильным. Это помогло также успокоить ситуацию внутри страны и начать экономическую стабилизацию», – сказал он в интервью телекомпании «Имеди».
По его словам, за этот период было проведено 26 встреч в «Пражском формате» с российским спецпредставителем Григорием Карасиным.
«По оценкам наших западных партнеров, этот диалог в определенной степени способствовал оформлению в 2014 году между Грузией и Европейским союзом Соглашения об ассоциации с последующим безвизом и предоставлением Грузии статуса кандидата в ЕС», – сказал Зураб Абашидзе.
Он назвал «катастрофой» войну 2008 года, а также отметил, что прежние власти Грузии «подписали международный документ о том, что эту войну начал Тбилиси».
Советник премьера также отметил, что в период правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Грузия передала под контроль России десятки стратегических объектов.
«Нас же критиковали, что мы продаем в Россию вино и хурму... На сегодняшний день Грузия вывезла в Россию продукцию на миллиарды долларов, что помогло развитию здесь многих отраслей, мы также облегчили жизнь в России грузинской диаспоре», – отметил советник премьер-министра Грузии.
Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения после войны-2008, но сохранила торгово-экономические и гуманитарные.