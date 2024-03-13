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    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

    Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.

    7 комментариев
    13 марта 2024, 18:32 • Новости дня

    В Швеции заявили, что Запад не может победить Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Неспособность западных стран победить Россию свидетельствует об окончании эпохи главенства Запада в мире, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV.

    Он подчеркнул, что на данный момент можно наблюдать конец 500-летней гегемонии Запада, передает РИА «Новости».

    Эксперт заключил, что украинский конфликт обернулся настоящим провалом для противников России, так как сейчас она богаче и сильнее.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в министерстве иностранных дел республики на ежегодном совещании венгерских послов, заявил, что гегемония Запада подошла к концу, и сейчас это уже никто не оспаривает.

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

    Коментарии (93)
    13 марта 2024, 01:31 • Новости дня
    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции

    Reuters сообщило об угрозе банкротства Euroclear из-за возможного ответа России на конфискацию замороженных активов

    ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы в случае, если ЕС решит конфисковать замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России, может привести к банкротству Euroclear – основного европейского депозитария ценных бумаг, сообщил европейский чиновник.

    Как пояснило Reuters, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего ЕС и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов России, пояснил, что даже в случае конфискации ЕС «не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева», передает ТАСС.

    По словам чиновника, средства придется сохранить «на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер». Эти средства должны будут «гарантировать выживание» Euroclear «под ударами ответных мер» Москвы и ее партнеров. Чиновник заверил, что в ЕС «хотят помочь Украине», но намерены не допустить «нарушения финансовой стабильности».

    Он объяснил, что после завершения конфликта на Украине «деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы» Киеву, но значительную их часть придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков».

    Reuters пишет, что речь идет об исках от ЦБ России. ЦБ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также возможны иски западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

    В результате Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру.

    Также чиновник сказал, что ЕС не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022–2023 годы в размере 5,2 млрд евро, но «надеется получить в виде доходов от активов за 2024–2027 годы от 15 до 20 млрд евро в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Поясняется, что «ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля» 2024 года. При этом следует отметить, что 5,2 млрд евро нужно «изъять» не у России, а у Euroclear, который уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги.

    Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что план ЕС использовать доходы от российских активов в размере 3 млрд евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Запад надеется в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, но пока не пришел к единому подходу, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше».

    Коментарии (16)
    13 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

    Маск согласился с позицией Путина о применении ядерного оружия

    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на слова президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.

    «Конечно», – написал Маск, комментируя публикацию издания Zerohedge.

    В статье говорилось, что Путин сообщил о готовности России применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передает РИА «Новости».

    Путин ранее заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

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    13 марта 2024, 11:07 • Новости дня
    Российские штурмовики провели «дерзкий рейд» на правом берегу Днепра у Антоновского моста
    Российские штурмовики провели «дерзкий рейд» на правом берегу Днепра у Антоновского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» прошлой ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что российские морпехи и десантники высадились с плавсредств у основания Антоновского моста, на что противнику не удалось вовремя среагировать.

    Российские силы уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, сообщил губернатор.

    Также уничтожены пункты наблюдения и связи.

    Ранее на этой неделе Сальдо сообщил, что в русле реки Днепр пресечена провокация украинских военных, ВС России уничтожили выведенный туда украинской стороной буксир.

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    12 марта 2024, 20:23 • Новости дня
    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область

    Минобороны: Во время попытки прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область уничтожены 234 боевика

    Названы потери украинских боевиков при попытке прорыва в Белгородскую область
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России и ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Уничтожены 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские террористические формирования на танках и боевых бронированных машинах пытались прорваться на территорию России со стороны Одноробовки Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

    Все атаки ДРГ были отражены, по ним нанесли удары оперативно-тактической, армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами. Возле Одноробовки Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа. В районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера.

    В районе Сподарюшино Белгородской области оперативно-тактической и армейской авиацией с применением ПТУР «Вихрь» уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к границе России, кроме того, одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.

    Как сообщили в Минобороны, с 8.00 до 8.25 мск отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино Курской области, террористы были отброшены.

    Всего противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВС России совместно с пограничной службой ФСБ во вторник сорвали попытку прорыва украинских террористических формирований на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях.

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    12 марта 2024, 21:33 • Новости дня
    Историк кулинарии: На Масленицу в России блины не пекли

    Историк кулинарии Максим Сырников рассказал о правильных русских блинах и лакомствах на Масленицу

    Историк кулинарии: На Масленицу в России блины не пекли
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Блины считались на Руси повседневной едой, причем пекли их не из пшеничной муки. А на неделе перед Великим постом лакомились совершенно другими яствами, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, автор книг о русской национальной кухне Максим Сырников.

    Согласно упоминаниям в «Домострое», который был написан еще в конце XVI века, рассказывает Сырников, на Масленицу в народе вообще не пекли блины. На неделе перед Великим постом лакомились хворостом, сырниками, пряжеными пирогами, причем все это жарилось в обильном количестве жирного сливочного масла. Блины же считались обычной повседневной едой, повода для их приготовления не требовалось.

    «Традиционные русские блины готовили не из пшеничной муки, как сегодня, а из овсяной, ржаной или гречневой. Последние, можно сказать, самые каноничные, их еще называют красными из-за цвета, полученного в связи с добавлением гречневой муки. Готовили их из квасного (дрожжевого) теста, а не из пресного, как многие делают сегодня, используя простоквашу или варенец (кисломолочный напиток из выпаренного коровьего топленого молока), и выпекали в русской печи», – делится историк кулинарии.

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    При этом приготовить эти русские блины на обычной плите не получится, поскольку они будут разваливаться, предупреждает специалист. Для того, чтобы сохранить их целостность, он рекомендует разбавлять овсяную или гречневую муку пшеничной, где одну четверть составляет гречневая или овсяная мука, а три четвертых – обычная.

    Объяснил Сырников и разницу между блинами и блинчиками. «Вообще я считаю, что блинчик – это неуважительное отношение к блину. Видимо в какое-то время произошла подмена понятий. То, что сейчас многие готовят на Масленицу, называется блинами – большие, круглые, из абсолютно любого теста. Блинчик – это завернутый блин с любой начинкой. А если обратиться к Толковому словарю русского языка Даля, то вообще можно увидеть, что блинчик – это железный или чугунный круг, который закрывает трубу печи. Съедобного в определении этого слова изначально ничего не предполагалось», – говорит историк кулинарии.

    Он рассказывает, что нередко в интернете натыкается на статьи, где авторы объясняют, что для блинов тесто готовят якобы на кефире, а для блинчиков – на молоке, однако подтверждения этому в истории русской кухни нет. «Более того, никакого кефира у русского народа долгое время вообще не было, жители Центральной России познакомились с этим продуктом лишь ближе к середине XX века», – отмечает эксперт.

    Напомним, в 2024 году масленичная неделя проходит с 11 по 17 марта.

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    13 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    В Белгородскую область пытались прорваться 300 боевиков ВСУ

    Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область

    В Белгородскую область пытались прорваться 300 боевиков ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артиллерийские подразделения Росгвардии в ночь с понедельника на вторник отразили попытку более 300 украинских боевиков при поддержке бронетехники прорваться на территорию Белгородской области через госграницу.

    В Telegram-канале Росгвардии говорится, что в результате было уничтожено 30 боевиков, а также два минометных расчета.

    Высокую эффективность, как подчеркивается, показали современные средства противодействия БПЛА, которые есть на вооружении войск Росгвардии.

    Ранее в среду в Белгороде БПЛА врезался в жилой дом, а также в здание ФСБ.

    Накануне ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что киевский режим попытался устроить пиар-акцию перед выборами президента в России.

    Коментарии (13)
    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    12 марта 2024, 20:50 • Новости дня
    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке

    Советник главы ДНР Гагин: В Красногоровке уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ

    Уничтожен командный пункт с офицерами ВСУ в Красногоровке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, командный пункт был уничтожен при отработке нескольких целей ­– ряда укрепрайонов в Красногоровке, где сейчас идут серьезные бои, передает РИА «Новости».

    Гагин заявил, что ВС России каждый день наносят удары на этом направлении и получают данные о новых целях от разведки. Источник сообщал, что ранее российская авиация нанесла удар по укрепленным позициям ВСУ на кирпичном заводе в Красногоровке.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что установление контроля над Невельским в республике даст возможность российской армии увеличить давление на украинские части в Красногоровке к северо-западу от Донецка.

    Коментарии (12)
    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

    Коментарии (16)
    13 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО

    Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.

    «Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».

    В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.

    Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.

    Коментарии (16)
    12 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    Жительниц Краснодара оштрафовали за поцелуй в кафе

    Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей каждую целовавшихся в Краснодаре девушек

    Жительниц Краснодара оштрафовали за поцелуй в кафе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд оштрафовал на 50 тыс. рублей каждую из двух жительниц Краснодара после того, как они опубликовали видео, как они прилюдно поцеловались в кафе, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    Установлено, что обе девушки живут в Краснодаре: одной из них – 24 года, второй – 19 лет. Их признали виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, на заседание суда они не пришли, в итоге обеим было назначено наказание в виде административного штрафа – в 50 тыс. рублей каждой, передает РИА «Новости».

    В городской полиции заявили, что девушки извинились и якобы сняли видео ради новых подписчиков и «хайпа», пообещав, что больше такое не повторится.

    Ранее в Сети появились кадры, на которых две девушки сидят в кафе: одна другой делает предложение, надевает кольцо, а затем они целуются, официант выносит торт.

    Коментарии (19)
    13 марта 2024, 07:56 • Новости дня
    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы

    Путин счел атаки ВСУ на российские регионы попыткой помешать проведению выборов

    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева атаковать российские регионы связаны с желанием помешать президентским выборам в России, добиться «информационного эффекта» и «получить какой-то козырь» на переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин указал, что на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России, «это все знают, все признают», передает РИА «Новости».

    Путин считает, что Украина атакует российские регионы, пытаясь «хотя бы как-то помешать нормальному процессу» президентских выборов в России. По его мнению, это «главная цель» украинских атак.

    На фоне неудач украинских войск, которые «не достигли ни одной из целей», поставленных в 2023 году, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области, поскольку «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела», сказал президент.

    Также Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – заявил Путин.

    Путин сообщил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

    Напомним, Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Коментарии (14)
    12 марта 2024, 20:32 • Новости дня
    ВСУ начали применять в бою снятые с памятников танки

    Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников для применения в боях

    ВСУ начали применять в бою снятые с памятников танки
    @ Иванов Виталий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали использовать снятые с памятников образцы техники из-за ее дефицита, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Операторы дронов «Ланцет» стали лидерами по числу уничтоженной украинской техники, 11 марта был уничтожен очень старый танк Т-55, сообщил Сальдо, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие образцы снимают с памятников, они стали поступать на вооружение ВСУ из-за нехватки техники.

    На линии боевого соприкосновения ведутся бои с использованием минометов и беспилотников, российская авиация эффективно использует управляемые планирующие бомбы и легкие многоцелевые управляемые ракеты.

    Артиллерия ВС России доминирует в контрбатарейной борьбе и уничтожает позиции живой силы и технику украинской стороны, заключил губернатор.

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    13 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    Канье Уэст по-русски нецензурно послал Adidas

    Канье Уэст надел костюм с нецензурными надписями на русском в адрес Adidas

    Канье Уэст по-русски нецензурно послал Adidas
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст сфотографировался в костюме с нецензурными надписями на русском языке в адрес компании Adidas.

    Дизайн костюма разработал российский дизайнер Гоша Рубчинский, сообщает канал «360».

    На черном худи рэпера спереди надпись на русском, обращенная к бренду спортивной одежды, а сзади – нецензурные слова. Фотографии Уэста в этом костюме газета ВЗГЛЯД не может показать из-за закона о СМИ.

    Предположительно, так рэпер решил ответить бренду, который в 2022 году разорвал с ним сотрудничество из-за «антисемитских высказываний».

    Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».

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