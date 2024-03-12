Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Песков оценил запрос Байденом финансирования на «сдерживание» России
Песков: В запросе Байденом финансирования на «сдерживание» России нет ничего нового
Кремль не видит ничего нового в запрошенных президентом США Джо Байденом суммах на сдерживание России, а также на модернизацию американского ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что это постоянные статьи расходов в США, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США не примут в нынешнем виде бюджетный запрос администрации Байдена на 2025 финансовый год.
Администрация США рассчитывала направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти 20 млрд долларов, а на сдерживание России 1,5 млрд.