  • Новость часаВоенный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы
    Армения заявила о прекращении работы российских пограничников в Звартноце
    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России
    В Подмосковье арестовано имущество IKEA
    На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков
    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России
    Власти: В России должны проживать 500–700 млн человек
    Премьер Грузии ответил на условия Украины для нормализации отношений
    Минобороны Германии не поддержало идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для ВСУ
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Запад пытается напугать Россию Макроном

    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    29 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    12 комментариев
    12 марта 2024, 14:09 • Новости дня

    Песков оценил запрос Байденом финансирования на «сдерживание» России

    Песков: В запросе Байденом финансирования на «сдерживание» России нет ничего нового

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль не видит ничего нового в запрошенных президентом США Джо Байденом суммах на сдерживание России, а также на модернизацию американского ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что это постоянные статьи расходов в США, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США не примут в нынешнем виде бюджетный запрос администрации Байдена на 2025 финансовый год.

    Администрация США рассчитывала направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти 20 млрд долларов, а на сдерживание России 1,5 млрд.

    9 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд

    Бывший разведчик США Риттер: Нуланд вошла в конфронтацию с Белым домом по Украине

    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она далеко зашла, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

    Разведчик рассказал, что ее вызвали на ковер и приказали прекратить риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. По словам Риттера, в администрации Байдена стали понимать, что видение Нуланд по Украине не соответствует реальности, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Нуланд «далеко зашла», она заверяла Запад, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, склоняла союзников Украины делать резкие заявления в адрес России. Разведчик считает, что в США понимают, что Украина на грани краха, и Вашингтон почти в состоянии военного конфликта с Россией, но в США этого не хотят.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Нуланд привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена. Кроме того, она назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться сменщика Нуланд.

    Коментарии (27)
    9 марта 2024, 15:47 • Новости дня
    CNN: США готовились к «ядерному удару» России по Украине
    CNN: США готовились к «ядерному удару» России по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки, сообщил телеканал CNN.

    Высокопоставленные чиновники в администрации президента США заявили, что информация оказалась «не просто гипотетической», и решение было принято на основании анализа ситуации и чрезвычайно важных данных разведки, передает канал «360».

    По словам чиновников, в Вашингтоне должны были составить планы на случай, если «немыслимое событие» действительно произойдет. Второй источник сообщил, что у США есть право тщательно подготовиться.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

    Коментарии (26)
    11 марта 2024, 21:22 • Новости дня
    США определились с размером финансирования на сдерживание России

    США заложили в бюджет в 2025 году на сдерживание России 1,5 млрд долларов

    США определились с размером финансирования на сдерживание России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация президента США Джо Байдена заложила на 2025 бюджетный год 1,5 млрд долларов на сдерживание России, проект бюджета на следующий год был обнародован Белым домом и направлен на рассмотрение Конгресса.

    Отмечается, что эти деньги будут направлены «на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии». Данная сумма включает более 300 млн долларов на закупку американского оборудования в регионе и 482 млн долларов для Украины для ее противостояния России, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация США рассчитывает направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти 20 млрд долларов.

    Коментарии (9)
    10 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Захарова объяснила смысл оговорки Байдена об Афганистане и Украине

    Захарова: Штаты кроваво опозорились с украинским проектом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший Афганистан с Украиной, просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.

    По словам Захаровой, СМИ сообщили, что «Байден перепутал Украину с Афганистаном», но он не перепутал, а просто не может больше сдерживать в себе то, что Штаты кроваво опозорились с украинским проектом, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

    Коментарии (7)
    10 марта 2024, 15:11 • Новости дня
    New York Times: В США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники в США в период обеспокоенности возможностью потенциального «ядерного удара» России по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации.

    Источники сообщили, что ответом должна была быть «какая-то впечатляющая реакция», например, обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    В субботу телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

    Коментарии (19)
    10 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком

    Президент США Джо Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком

    Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Джо Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.

    По его словам, Америка допустила ошибку, когда охотилась за Усамой бен Ладеном до тех пор, пока не убрала его, передает РИА «Новости». Байден добавил, что при этом США «не стоило лезть на Украину, то есть в Ирак и Афганистан», так как это породило лишь больше новых проблем.

    Ранее Байден во время выступления на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов перепутал Россию и Китай.

    Коментарии (10)
    10 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Медведев назвал Байдена «редким идиотом» за оговорку про Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отреагировал на оговорку президента США Джо Байдена, перепутавшего Украину с Афганистаном и Ираком.

    Как написал Медведев в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующий фрагмент из интервью Байдена, «редкий идиот».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден, перепутавший Афганистан с Украиной, просто не может больше держать в себе очевидный всем позор Вашингтона на Украине.

    Напомним, президент США Джо Байден в интервью MSNBC перепутал Украину с Афганистаном и Ираком.

    Коментарии (3)
    12 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Директор ЦРУ заявил о влиянии поддержки Украины на сдерживание Китая

    Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что поддержка Украины помогает США сдерживать Китай и «отрезвила Си Цзиньпина»

    Tекст: Денис Тельманов

    Военная помощь, которую США оказывает Украине, не только не ослабляет противодействие Китаю, но и помогает Америке в этом, заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

    «По нашей оценке, Си Цзиньпин был отрезвлен. Особенно тем, что произошло в первый год войны», – заявил глава ЦРУ, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, США «совершенно способны продолжать поддерживать Украину в конфликте».

    Ранее сообщалось, что Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны на 7,2%.

    Напомним, глава Минобороны Китая Дун Цзюнь заявил, что китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны. Министр обороны Китая также отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встретился с экс-президентом США и главным претендентом на этот пост от Републиканской партии Дональдом Трампом, рассказал, что Трампа есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

    По словам Орбана, Трамп не будет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны.



    Коментарии (6)
    10 марта 2024, 02:55 • Новости дня
    Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю

    Байден заявил о вреде Израилю от действий Нетаньяху против сектора Газа

    Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю
    @ 10 Tampa Bay/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху своими действиями против сектора Газа больше вредит Израилю, чем помогает, заявил президент США Джо Байден.

    Байден признал право Нетаньяху «защищать Израиль» и «преследовать ХАМАС». Однако, по мнению президента США, Нетаньяху «должен, должен уделять больше внимания гибели ни в чем не повинных людей». Он упрекнул Нетаньяху в том, что из-за премьера «остальной мир идет вразрез тому, что отстаивает Израиль». Как заявил Байден, «это большая ошибка».

    При этом Байден обещал, что «никогда не оставит Израиль». Он подчеркнул, что «оборона Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что никакой красной линии нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

    Напомним, американские СМИ пишут о серьезном конфликте между Байденом и Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛа на город Рафах.

    Коментарии (0)
    9 марта 2024, 18:42 • Новости дня
    Американский офицер призвал Вашингтон наладить отношения с Москвой

    Американский офицер Дэвис призвал Вашингтон наладить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы не допустить глобального конфликта, США необходимо нормализовать отношения с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

    На своем YouTube-канале Дэвис выразил мнение, что США «должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный», передает РИА «Новости».

    «Толкать США против собственных интересов – полное безумие», – подчеркнул он.

    Дэвис также заявил, что выделение новой помощи Киеву не даст результата, и добавил, что не понимает, почему Вашингтон так беспокоит финансирование Украины.

    Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба.

    Коментарии (2)
    11 марта 2024, 22:52 • Новости дня
    Американская разведка сообщила о нежелании России военного конфликта с США

    Американская разведка считает, что Россия не хочет военного конфликта с США и странами НАТО

    Американская разведка сообщила о нежелании России военного конфликта с США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская Федерация не хочет прямого конфликта с Соединенными Штатами и НАТО, говорится в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

    «Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с Вооруженными силами США и с НАТО», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

    Хейнс отмечает, что Россия будет «продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе».

    Также отмечается, что, по мнению американской разведки, Россия рассчитывает на ограничение поддержки Украины со стороны Запада и США в свете войны между Израилем и ХАМАС.

    Кроме того, в докладе указывается «глубокое экономическое воздействие Москвы с Пекином» в контексте санкций.

    Коментарии (4)
    9 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    Байден подписал закон о финансировании федеральных ведомств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о подписании президентом США Джо Байденом законопроекта, подразумевающего продолжение финансирования части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

    Подписанный Байденом закон включает финансирование ряда ведомств на сумму свыше 460 млрд долларов, передает ТАСС. Это позволило американским властям не допустить шатдауна – приостановки работы федерального правительства.

    Ранее Сенат США поддержал финансирование части федеральных ведомств.

    Коментарии (0)
    11 марта 2024, 05:03 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

    Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трам заявил, что президент США Джо Байден является худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки».

    «Джо Байден – худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», – приводит ТАСС заявление Трампа.

    По его словам, на выступления Байдена «почти никто не ходит», в то время как на его собственные мероприятия собираются «тысячи людей».

    При этом Трамп пригласил Байдена на дебаты.

    Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

    Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.

    Коментарии (0)
    11 марта 2024, 12:11 • Новости дня
    Песков оставил без комментариев присуждение «Оскара» антироссийскому фильму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль оставляет без комментариев присуждение американской премии «Оскар» украинскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе», сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Не думаю, что это касается вопросов, которые являются нашей прерогативой», – ответил Песков на вопрос о комментарии по поводу присуждения «Оскара» украинской ленте, передает ТАСС.

    Антироссийский фильм «20 дней в Мариуполе» награжден «Оскаром» в категории «Лучший документальный фильм».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил о необходимости снять российское кино об СВО.

    Коментарии (0)
    11 марта 2024, 08:25 • Новости дня
    В Канаде раскритиковали Белый дом за задержку поставки NASAMS Киеву

    Глава Минобороны Канады Блэр упрекнул Белый дом за задержку поставок ЗРК NASAMS Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Канады Билл Блэр упрекнул Вашингтон из-за задержки поставки Киеву оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, пишет Edmonton Journal.

    По данным издания, министр призвал Белый дом обеспечить необходимое финансирование для завершения контрактов с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace, передает РИА «Новости».

    Также Блэр отметил, что без согласия со стороны Штатов для закупки NASAMS потребовались бы годы.

    Как подчеркивает издание, канадское министерство пыталось ускорить этот процесс, однако Штаты в данный момент озадачены проблемой с собственным финансированием соглашения.

    В январе стало известно, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не был поставлен Киеву.

    Коментарии (0)
    Главное
    Швеция заявила о необходимости защищать остров Готланд от России
    Госдума приняла обращение к Бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева
    Экс-посол Украины в Британии рассказал о трудностях новой работы Залужного
    Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном»
    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике расчета Patriot
    Разоблачителя Boeing нашли мертвым после дачи показаний
    Спрос на курьеров зимой в России вырос на треть по сравнению с прошлым годом

    У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

    Минфин раскрыл подробности схемы, которая поможет частным российским инвесторам вернуть свои средства, вложенные еще до 2022 года в иностранные акции и другие активы, но с тех пор замороженные. Всего пострадали 3,5 млн россиян, которые вложили 1,5 трлн рублей в эти зарубежные активы. Как Россия намерена вернуть эти средства своим гражданам? Подробности

    Перейти в раздел

    От Байдена ушел последний адекватный дипломат

    Администрацию президента США Джо Байдена покинул последний человек, который хотел сотрудничать с Россией и не боялся говорить об этом вслух: Джон Керри. Он возглавлял Госдеп при президенте Бараке Обаме, но, несмотря на это, остался одним из немногих американских чиновников, который вызывал подлинное уважение. Не исключено, что Керри – упущенный шанс для США и всего мира. Подробности

    Перейти в раздел

    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............