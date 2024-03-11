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WADA наказало 250 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство ввело наказания в отношении 250 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории и изъятых оттуда проб на допинг, сообщила пресс-служба WADA.
Еще 32 спортсменам предъявлены обвинения, а 106 случаев возможного употребления допинга расследуются, передает ТАСС.
При этом 13 февраля WADA объявило о наказании 241 спортсмена на основе данных московской лаборатории.
Отмечается, что данные были получены из московской Laboratory Information Management System, в которой фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.
В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.
Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству.
Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что WADA потребовало от России выплатить взносы за 2024 год в размере 1,3 млн долларов.
В Минспорте заявили, что Россия не отказывается делать ежегодные взносы в WADA, если будет определена универсальная формула финансирования.