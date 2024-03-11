WADA наказало 250 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

Tекст: Денис Тельманов

Еще 32 спортсменам предъявлены обвинения, а 106 случаев возможного употребления допинга расследуются, передает ТАСС.

При этом 13 февраля WADA объявило о наказании 241 спортсмена на основе данных московской лаборатории.

Отмечается, что данные были получены из московской Laboratory Information Management System, в которой фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству.

Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что WADA потребовало от России выплатить взносы за 2024 год в размере 1,3 млн долларов.

В Минспорте заявили, что Россия не отказывается делать ежегодные взносы в WADA, если будет определена универсальная формула финансирования.