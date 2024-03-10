Украинский суд отобрал у пенсионерки квартиру за поддержку России

Суд в Виннице постановил отобрать квартиру у 80-летней пенсионерки за поддержку России

Tекст: Антон Антонов

Бывшая учительница еще до российской специальной военной операции на Украине уехала к дочери в Россию. В России пенсионерка стала публиковать в интернете сообщения политического содержания. Соседи рассказали, что Стадницкая, проживая в Виннице, также не скрывала пророссийскую позицию, пишет «Московский комсомолец».

СБУ заявила, что Стадницкая в соцсети «Одноклассники» призвала главу российского государства Владимира Путина спасти «бандеровскую Украину» и ставила лайки враждебным киевскому режиму сообщениям, передает РЕН ТВ.

Приговор вступит в силу в течение месяца, если не будет подана апелляция. Стадницкая десятки лет преподавала в винницкой школе физику. Ее квартиру хотят передать кому-то из украинских военных.

В феврале на Украине певца и депутата Госдумы Дениса Майданова осудили на 15 лет с конфискацией имущества за песню «Сарматушка».