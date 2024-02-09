Эксперты обсудили проблему российских блогеров на иностранных площадках

Так, в топ-5 антирейтинга отечественных блогеров, основным активом которых является Instagram* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в РФ) входят Гусейн Гасанов, Ксения Бородина, Настя Ивлеева, Оксана Самойлова и Давид Манукян, на каждого из которых в Instagram подписано более 13 млн человек, сообщила глава АНО «Белый интернет», профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Элина Сидоренко на круглом столе в Общественной палате РФ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Большой проблемой, как отметила спикер, является и то, что деятельность на запрещенных площадках находится в тени. «Все мы прекрасно понимаем, что человеку сегодня де-юре отказано в размещении рекламы на зарубежных площадках. Но де-факто мы эту рекламу видим. Мы видим, что туда заходят рекламодатели, мы видим, что там есть деньги. Но другое дело, что мы фактически не можем это доказать никаким образом, потому что запрещенные в России организации не дают эту картину», – сказала Сидоренко.

Также на запрещенных площадках сложно оценить действие существующего законодательного регулирования в части размещения деструктивного контента. При этом, в российских социальных сетях, благодаря совместной работе государства и владельцев соцсетей, было заблокировано примерно 60 тыс. страниц деструктивного контента за 2023 год. Серьезной проблемой запрещенных площадок остаются фейки. Только по доступным нам данным, в 2023 году было зафиксировано 3 тыс. оригинальных фейков и примерно 8,5 млн копий этих сообщений. Ожидается, что в 2024 году эта цифра увеличится примерно на 30%.

«Тот же самый Instagram, там распространяется большое количество фейков. Мы знаем, был большой скандал с Facebook* (признан в РФ экстремистским), который признался, что использует искусственный интеллект для того, чтобы модерировать наше мнение. И сегодня человек, посмотрев, например, какой-то антироссийский контент, потом будет получать в рамках адресной истории исключительно антироссийский контент. При этом пророссийский контент будет в этих сетях для человека недоступен, кроме как через специальный поиск», – заметила эксперт.



Опасения экспертов вызывает и ситуация с иностранным видеохостингом YouTube. Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов обратил внимание на то, что YouTube явно проявляет антироссийскую политическую направленность. «YouTube ведет себя довольно странно. Цензурирует все, что касается наших отечественных и пророссийских участников процесса. Буквально постоянно отслеживает любое положительное высказывание о России и блокирует все площадки и конкретных участников процесса. Вместе с тем мы обращаем внимание, что иноагенты или персоналии, признанные экстремистами, террористами, спокойно работают на площадке YouTube, и никто их не цензурирует, не запрещает им работать, не закрывает», – заметил он.

Кроме того, как указал первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при ОП РФ Александр Малькевич, на YouTube есть много авторов, которые придерживаются антироссийских взглядов, и выдают недостоверную информацию, находясь за пределами нашей страны и не зная, что происходит на самом деле в нашем социуме и в наших городах.



«Подрастающее поколение, наши дети, копируют паттерны поведения кумиров, подражают им. И этими кумирами становятся блогеры, которые пропагандируют антироссийскую повестку, деструктивные ценности и чувствуют себя комфортно на площадке признанного экстремистским Instagram или YouTube. Дети – крайне уязвимый сегмент целевой аудитории. Они могут попасть и попадают под деструктивное воздействие всех этих блогеров. Обеспечить безопасную среду для российских пользователей — это приоритет государства, и мы должны этим заниматься, требовать выполнения закона», – подчеркнул Малькевич.



По его словам, нужно продумывать комплекс мер по мотивации лидеров мнений переходить в российские соцсети такие, как «ВКонтакте», LOOKY, Yappy и другие. ОП РФ опубликовала целый список отечественных аналогов западных площадок. «Все это есть, все это работает, никакой выжженной земли нет», – указал спикер, добавив, что Общественная палата начала работу над так называемым антирейтингом блогеров, основная деятельность которых ведется на YouTube.



Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов обратил внимание, что иностранные площадки продолжают работать в нашей стране, нарушая ее законодательство, несмотря на серьезные оборотные штрафы. И российские блогеры продолжают ими пользоваться и завлекать свою русскоязычную аудиторию. Одна из возможных причин выбора зарубежных площадок – намеренное уклонение от налогов. «В случае наших блогеров речь идет о системе, об умысле. И эта система работает настолько хорошо, что налоговые доначисления составляют по небольшому кругу блогеров, которые публично известны, несколько десятков миллиардов», – заметил Кирьянов.



Депутат посоветовал таким блогерам не рассчитывать на безнаказанность, отметив, что при любых незаконных схемах, какими бы хитрыми они не казались, возмездие неминуемо. «При сегодняшней цифровизации, при развитии аппаратных комплексов абсолютно все финансовые потоки, которые есть в стране, неважно, речь о юридических лицах, физических лицах – они прозрачны», – объяснил он.

