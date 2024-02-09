Участие грузин в Фестивале молодежи в России вызвало недовольство в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Лорткипанидзе отказался комментировать это, сказав, что «занят оргвопросами». В его окружении отмечают, что участие в фестивале «поможет лучше понять нынешнюю Россию».

Оппозиционный депутат Анна Нацвлишвили заявила телеканалу, что направление делегации Грузии в Сочи «является проявлением усиления пророссийских сил в стране и попыткой вернуть Грузию на политическую и культурную орбиту России».

Между тем, вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе отверг возможность того, что власти Грузии причастны к направлению делегации в Сочи.

«Власти Грузии ничего не сделают против национальных интересов и территориальной целостности», – заявил он.

После войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, но поддерживает экономические и гуманитарные связи.