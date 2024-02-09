Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
Участие грузин в Фестивале молодежи в России вызвало недовольство в Тбилиси
Делегации Грузии в составе примерно 40 человек во главе с бывшим депутатом парламента и экс-кандидатом в мэры Тбилиси Дмитрием Лорткипанидзе примет участие во Всемирном Фестивале молодежи в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телеканал «Пирвели» («Первый»).
Лорткипанидзе отказался комментировать это, сказав, что «занят оргвопросами». В его окружении отмечают, что участие в фестивале «поможет лучше понять нынешнюю Россию».
Оппозиционный депутат Анна Нацвлишвили заявила телеканалу, что направление делегации Грузии в Сочи «является проявлением усиления пророссийских сил в стране и попыткой вернуть Грузию на политическую и культурную орбиту России».
Между тем, вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе отверг возможность того, что власти Грузии причастны к направлению делегации в Сочи.
«Власти Грузии ничего не сделают против национальных интересов и территориальной целостности», – заявил он.
После войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, но поддерживает экономические и гуманитарные связи.