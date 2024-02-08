Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным

Глава МИД Венгрии Сийярто: Интервью Путина Карлсону будет захватывающим

Tекст: Валерия Городецкая

«Конечно, это захватывающая вещь – без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно», – сказал Сийярто в интервью РИА «Новости».

Венгерский министр выразил любопытство относительно того, какие темы будут подняты в интервью, и призвал дождаться эффекта после его публикации.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).