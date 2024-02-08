Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Мишустин объявил о выделении дополнительных денег Донбассу и Новороссии
Правительство выделит дополнительные деньги на поддержку сельского хозяйства и других отраслей Донбасса и Новороссии, объявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишутсин указал, что средства будут выделены «для обеспечения сбалансированности бюджетов, что важно для повышения качества жизни людей». Так, по его словам, 5 млрд руб. направляются «для улучшения положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе для снабжения граждан водой и теплом, а также на реализацию других востребованных мер в этой отрасли», передает ТАСС.
Напомним, в конце декабря минувшего года президент Владимир Путин сообщил, что в федеральном бюджете на развитие новых регионов предусмотрено свыше 1 трлн руб. Деньги будут потрачены в том числе на промышленное развитие новых субъектов страны. О том, как именно планируют восстанавливать и развивать промышленность Донбасса, какие меры господдержки будут задействованы и какие проблемы предстоит решить, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю, Владислав Васильев.