Обрушение несущей стены произошло в доме в Ростове-на-Дону

В аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена

Tекст: Антон Антонов

Логвиненко сообщил в Telegram, что обрушение произошло по адресу улица Черепахина, 160. Жилая площадь дома – свыше 220 кв. м, из семи квартир пять находятся в муниципальной собственности. Аварийным дом признали в декабре, тогда в нем жили три семьи. Сейчас дом отключен от коммуникаций, доступ к нему ограничен.

Идут работы по устранению угрозы нового обрушения. От жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце января в Ростове-на-Дону частично обрушилась стена пятиэтажки, позднее произошло полное обрушение первого подъезда дома. Пострадавших не было.