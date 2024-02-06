  • Новость часаМатвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия России планомерно затягивает «Авдеевскую удавку»
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    Focus: Санкциями Германия ослабила не Россию, а себя
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    В России исключили дефицит бананов из-за эквадорской мухи
    Новак раскрыл объемы поставок нефти на Запад и Восток
    Швеция не смогла установить подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»
    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    В ХАМАС заявили о сбитом израильском вертолете Apache
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Зачем нужен единый учебник истории

    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    11 комментариев
    6 февраля 2024, 19:18 • Новости дня

    Общественники призвали показывать детям в Сети настоящих героев

    В информационном поле должны быть представлены настоящие герои, а не предатели Родины, транслирующие прозападную пропаганду, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню безопасного интернета.

    «Наши дети копируют не только то, что мы им, как родители, даем, но и паттерны поведения своих кумиров, им активно подражают. И такими объектами для подражания становятся кто? В том числе и блогеры, которые продвигают антироссийскую повестку, деструктивные ценности. И эти деятели себя комфортно чувствуют на западных площадках. Прежде всего на YouTube», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Очевидно, если мы хотим вырастить детей достойными членами общества, нормальными людьми, их нужно ограждать от влияния западной пропаганды. Тем более, что в нашей стране есть достойные примеры для подражания: герои специальной военной операции, волонтеры, представители общественно важных профессий, патриотично настроенные деятели культуры», – заявил Малькевич.

    По его словам, YouTube ведет агрессивную политику в отношении российских пользователей, в особенности тех, кто высказывает патриотическую позицию. «YouTube взаимодействует с западными контролирующими органами, специальными службами. Я думаю, все прекрасно знают, какое количество наших аккаунтов удаляется на YouTube. Например, в прошлом году YouTube удалил более 900 российских каналов только в первом полугодии. За что? За репортажи о повседневной жизни в стране и за то, что их авторы поддерживали и поддерживают специальную военную операцию», – указал Малькевич.

    Эксперт заметил, что нигде в правилах корпорации не указано, что патриоты своей страны должны покинуть площадку. По его заключению, в ситуации с YouTube речь идет о полнейшей цензуре россиян на площадке. Однако выход из положения есть. Как напомнил общественник, у нас в стране есть свои, отечественные решения, являющиеся лучшей альтернативой иностранным площадкам. «Мы сейчас занимаемся строительством цифрового суверенитета. У нас много достойных аналогов западных площадок. Нужно переходить на них, потому что наши соблюдают законы Российской Федерации, в отличие от тех, кто нашу информацию сливает западным службам», – добавил он.

    Малькевич также сообщил, что в преддверии выборов на просторах Рунета ожидается резкое увеличение фейков и ложных провокационных вбросов, которые будут идти со стороны недружественных стран. «Цель – дестабилизация ситуации в России и перед выборами, и после выборов в обязательном порядке», – обозначил он.

    Кроме того, может последовать попытка удара по кибербезопасности страны. «Кибератак в виде полномасштабной кибервойны еще не было, но к этому нужно готовиться. Потому что, по тем сигналам, которые есть у нас, вокруг 17 марта и после него подобные попытки будут предприняты. Обрушить серверы Центральной избирательной комиссии, попытаться устроить коллапс при подведении итогов голосования и после. Это будет сочетаться с вбросом большого числа фейков», – рассказал спикер.

    О безопасности детей в интернете говорил и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, некоторые дети, зависимые от западных соцсетей, пользуются VPN и из-за этого подвергаются реальной опасности в Сети. «В VPN есть очень много проблемных точек и опасных моментов, из-за которых пользователи, которые используют подобные средства обхода блокировок, особенно неизвестные – могут пострадать», – заявил Малькевич.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

    Коментарии (29)
    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

    Коментарии (34)
    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

    Коментарии (17)
    6 февраля 2024, 02:21 • Новости дня
    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем

    Шойгу удивил Китай использованием в обращении к министру Дун Цзюню слов «уважаемый товарищ»

    Шойгу удивил Китай обращением «уважаемый товарищ» в разговоре с Дун Цзюнем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Китайскую сторону удивило то, что министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с главой минобороны Китая Дун Цзюнем использовал обращение «уважаемый товарищ», сообщают китайские СМИ.

    Сообщается, что «Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке», передает РИА «Новости» со ссылкой на 163.com.

    В Пекине были сильно удивлены фразой Шойгу, поскольку знали, что она используется в России не так широко, как в Советском Союзе, пишет «Комсомольская правда».

    Также 163.com отмечает, что Шойгу производит впечатление немногословного человека, но оказался хорошим дипломатом. Шойгу указал, что Дун Цзюнь учился в Военной академии Генштаба в Москве, и этот опыт поможет расширению сотрудничества между Россией и Китаем. Отмечается, что «Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая», а «напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию между двумя сторонами во время общения».

    Напомним, Шойгу заявил о лучшем периоде отношений между Россией и Китаем за всю историю. Министр обороны Китая отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.

    Коментарии (38)
    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

    Коментарии (20)
    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

    Коментарии (34)
    5 февраля 2024, 21:46 • Новости дня
    Американские сенаторы заговорили об исчезновении Украины

    Сенатор Шумер: Украина может исчезнуть, если не получит помощь от США

    Американские сенаторы заговорили об исчезновении Украины
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина может исчезнуть c карты мира, если американские конгрессмены-республиканцы не поддержат законопроект Сената США по оказанию ей поддержки, считает лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

    Как указал Шумер в эфире MSNBC, большинство республиканцев, в том числе и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, до смерти боятся Дональда Трампа, который утверждает, что необходимо подождать, пока он встанет на пост президента, на что потребуется не меньше года. Лидер демократов подчеркнул, что за это время Украина может исчезнуть, пишут «Известия».

    По его словам, сенаторам необходимо «заглушить политический шум» от Трампа и его сторонников. Шумер также задался вопросом, смогут ли сенаторы заглушить этот политический шум и поступить правильно для Америки, отметив, что это очень важно. «История сейчас смотрит свысока на каждого из нас», – уточнил он.

    Шумер заявил также, что за время ожидания прихода к власти Трампа ситуация на границе с Мексикой может значительно ухудшиться. Он пояснил, что демократы четко рассказали республиканцам обо всех требованиях, и теперь ожидают действий от Сената.

    Согласно предложенному Сенатом США в понедельник законопроекту, на охрану границ, помощь Украине и Израилю необходимо выделить 118,28 млрд долларов, причем более половины (60,06 млрд долларов) – это помощь киевскому режиму. На охрану границ предлагается направить 20,2 млрд долларов – втрое меньше. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко раскритиковал внесенный Сенатом законопроект, отметив, что он хуже, чем ожидалось, поэтому инициатива обречена на провал.

    Ранее партийное руководство Республиканской партии в Палате представителей США выступило против законопроекта Сената о помощи Украине и охране американской границы, поскольку считают его «провальным».

    Коментарии (14)
    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

    Коментарии (20)
    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

    Коментарии (13)
    6 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян

    Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим стал чаще предпринимать попытки вербовать российских граждан для организации поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

    Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.

    Коментарии (15)
    5 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
    У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
    @ IMAGO/Sven Simon/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Король Великобритании Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате на прошлой неделе, говорится в заявлении Букингемского дворца.

    Отмечается, что на время лечения врачи рекомендовали королю отложить исполнение публичных обязанностей, но монарх продолжит заниматься государственными делами и будет работать с бумагами в обычном режиме, передает ТАСС.

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже пожелал главе государства скорейшего выздоровления.

    Ранее в Букингемском дворце заявили, что Карла III положили в больницу на запланированную медицинскую процедуру из-за увеличенной простаты.

    До этого стало известно о том, что супруга старшего сына короля Великобритании, принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кейт перенесла 16 января операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта.

    Коментарии (20)
    6 февраля 2024, 17:18 • Новости дня
    В магазинах Брюсселя закончились продукты

    Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя

    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    @ BELGA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе из-за протестов фермеров и блокировки дорог начался дефицит продуктов в магазинах, сообщила корреспондент The Guardian Лиза О'Кэрролл.

    Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».

    На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».

    Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.

    Коментарии (18)
    6 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Украина призвала Грузию «не политизировать» дело о провозе взрывчатки в Россию
    Украина призвала Грузию «не политизировать» дело о провозе взрывчатки в Россию
    @ Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посольство Украины в Грузии призвало грузинскую сторону «воздержаться от политизации» предотвращенного СГБ Грузии провоза в Россию с Украины взрывчатки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства Украины также сказано, что оно «проверяет сведения СГБ Грузии и выясняет все обстоятельства, в том числе о вовлечении в незаконную деятельность граждан Украины».

    Украинские дипломаты в Грузии выразили готовность «конструктивно взаимодействовать» с грузинскими правоохранительными органами в «объективном и непредвзятом» разбирательстве этого дела для установления «реального организатора».

    Ранее председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Берая назвал «хорошо продуманными» действия украинской стороны по попытке провоза взрывчатки через Грузию в Россию и предположил, что этим Киев опять хотел втянуть Грузию в военное противостояние с Россией.

    В интервью телекомпании «Имеди» он заявил, что «предполагалось обвинить Грузию во взрывах в России, что дало бы последней возможность новой военной эскалации против Грузии и сделать Грузию целью для России».

    «Очень много вопросов. Все это возмутительно, особенно тот факт, что в этой истории фигурирует представитель правящей партии Украины», – сказал он.

    Как отметил Ираклий Берая, случившееся напомнило ему факт «засылки с Украины (экс-президента Михаила) Саакашвили в 2021 году».

    Накануне СГБ Грузии предотвратила провоз взрывчатки в Воронеж транзитом через Грузию из Одессы. По этому делу в результате спецмероприятий задержаны семь граждан Грузии, три – Украины и два – Армении. СГБ сообщает, что организацией занимался уроженец Батуми, гражданин Украины из Одессы Андрей Шарашидзе, который баллотировался в местные депутаты в этом городе от «Слуги народа» в 2020 году.

    Коментарии (14)
    5 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Названы самые матерящиеся районы Москвы

    Более половины москвичей признались, что используют мат в повседневной речи

    Названы самые матерящиеся районы Москвы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В среднем 70% москвичей признаются, что используют мат в повседневной речи, свидетельствуют данные Мосопроса.

    Больше всего мат используют в поселении Киевский (86%), районах Красносельский (82%), Проспект Вернадского (80%), Новогиреево (79%) и Рязанский (78%). В Тверском районе и Куркино больше половины жителей стараются обходиться без ненормативной лексики (46% и 45% соответственно), сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что в файлах крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam пользователи нашли хранилище мата на 29 мировых языках. Лидирует в этом списке русский язык, количество производных от матерных слов и в нем достигает почти двух тысяч.

    Коментарии (20)
    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

    Коментарии (41)
    Главное
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии
    Суд в США лишил Трампа президентского иммунитета
    Глава Минфина Германии: Страна становится беднее
    ЦИК перенес заседание по регистрации Надеждина и Малинковича на выборах
    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов
    Мужчину смыло в море во время шторма в Сочи (ВИДЕО)

    Россия пополняет казну и резервы

    Нефтегазовые доходы России продолжили расти в начале года. Появившиеся дополнительные деньги позволили возобновить пополнение резервов страны. Однако ситуация сложилась неоднозначной, и риски для снижения доходов страны никуда не делились. Почему доходы России растут и что может этому помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

    Перейти в раздел

    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

    Вот уже несколько месяцев всю Финляндию сотрясают масштабные забастовки, и во вторник как раз начинается очередная. Протестуют все – и транспортники, и студенты, и работники почты, и коммунальщики. Миллионы финнов недовольны урезанием пособий, уменьшением зарплат и ухудшением условий труда. И все это прямо связано с обрушением экономических связей с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............