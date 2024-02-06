Общественники призвали показывать детям в Сети настоящих героев

«Наши дети копируют не только то, что мы им, как родители, даем, но и паттерны поведения своих кумиров, им активно подражают. И такими объектами для подражания становятся кто? В том числе и блогеры, которые продвигают антироссийскую повестку, деструктивные ценности. И эти деятели себя комфортно чувствуют на западных площадках. Прежде всего на YouTube», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Очевидно, если мы хотим вырастить детей достойными членами общества, нормальными людьми, их нужно ограждать от влияния западной пропаганды. Тем более, что в нашей стране есть достойные примеры для подражания: герои специальной военной операции, волонтеры, представители общественно важных профессий, патриотично настроенные деятели культуры», – заявил Малькевич.

По его словам, YouTube ведет агрессивную политику в отношении российских пользователей, в особенности тех, кто высказывает патриотическую позицию. «YouTube взаимодействует с западными контролирующими органами, специальными службами. Я думаю, все прекрасно знают, какое количество наших аккаунтов удаляется на YouTube. Например, в прошлом году YouTube удалил более 900 российских каналов только в первом полугодии. За что? За репортажи о повседневной жизни в стране и за то, что их авторы поддерживали и поддерживают специальную военную операцию», – указал Малькевич.

Эксперт заметил, что нигде в правилах корпорации не указано, что патриоты своей страны должны покинуть площадку. По его заключению, в ситуации с YouTube речь идет о полнейшей цензуре россиян на площадке. Однако выход из положения есть. Как напомнил общественник, у нас в стране есть свои, отечественные решения, являющиеся лучшей альтернативой иностранным площадкам. «Мы сейчас занимаемся строительством цифрового суверенитета. У нас много достойных аналогов западных площадок. Нужно переходить на них, потому что наши соблюдают законы Российской Федерации, в отличие от тех, кто нашу информацию сливает западным службам», – добавил он.

Малькевич также сообщил, что в преддверии выборов на просторах Рунета ожидается резкое увеличение фейков и ложных провокационных вбросов, которые будут идти со стороны недружественных стран. «Цель – дестабилизация ситуации в России и перед выборами, и после выборов в обязательном порядке», – обозначил он.

Кроме того, может последовать попытка удара по кибербезопасности страны. «Кибератак в виде полномасштабной кибервойны еще не было, но к этому нужно готовиться. Потому что, по тем сигналам, которые есть у нас, вокруг 17 марта и после него подобные попытки будут предприняты. Обрушить серверы Центральной избирательной комиссии, попытаться устроить коллапс при подведении итогов голосования и после. Это будет сочетаться с вбросом большого числа фейков», – рассказал спикер.

О безопасности детей в интернете говорил и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, некоторые дети, зависимые от западных соцсетей, пользуются VPN и из-за этого подвергаются реальной опасности в Сети. «В VPN есть очень много проблемных точек и опасных моментов, из-за которых пользователи, которые используют подобные средства обхода блокировок, особенно неизвестные – могут пострадать», – заявил Малькевич.