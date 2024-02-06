Президентская платформа решила достучаться до жителей глубинки в новых регионах

АНО «Россия – страна возможностей» рассказала о своих планах на 2024 год

Tекст: Алексей Нечаев

«Россия – страна возможностей» (РСВ) активно работает в новых регионах. Пока у нас там два представительства – в ЛНР и ДНР. Но это не говорит о том, что мы не занимаемся Херсонской и Запорожской областями. Наша команда постоянно ездит по всем населенным пунктам новых регионов для организации различных проектов», – пояснил Алексей Агафонов, первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Мы уделяем огромное внимание небольшим муниципальным образованиям, потому что оттуда поступает мало заявок на участие в наших проектах. Мы пока не можем полностью достучаться до местных жителей, чтобы они использовали всю палитру тех возможностей, которые есть сегодня в России. Люди не знают об этих возможностях, а иногда и не верят в их действенность», – сказал спикер.

«Таким образом, наша задача – вовлечь людей из новых регионов в проекты нашей платформы. Особая категория – демобилизованные студенты. Изначально они были настроены скептически и даже негативно в отношении своих вузов и преподавателей, считая, что именно они отправили многих учащихся на фронт. Но нам удалось донести до них такие посылы, которые изменили их мнение, и они поверили в нас», – рассказал он.

Собеседник также напомнил о проведении проекта «Спасибо, братцы!» – он направлен на профессиональное развитие демобилизованных студентов Донбасса. «В первый раз мы привезли в Мастерскую управления «Сенеж» около 200 человек. Затем мы смогли привлечь 2,6 тыс. человек. И свою роль в этом вопросе сыграло «сарафанное радио». В итоге нам удалось привлечь в работу проекта чуть более 3 тыс. демобилизованных студентов – то есть практически всех ребят», – уточнил Агафонов.

«В рамках проекта участники сперва получают психологическую помощь, а затем начинается этап профессиональных консультаций и работы с наставниками. Главное, чтобы эти ребята снова поверили в себя, свою профпригодность, возможность самореализации. У них ведь вся жизнь впереди! И благодаря этому проекту многих участников мы трудоустроили, причем как в новых регионах, так и на территории других субъектов РФ», – добавил Агафонов.

«Впрочем, у нас нет задачи увозить ребят из новых регионов. Наоборот, мы даже стараемся туда привлекать людей из других субъектов. Нужно сказать, что большое количество участников, финалистов, победителей проектов РСВ добровольно уезжают в новые регионы и помогают строить, развивать мирную жизнь», – подчеркнул он.

«На нынешний год у нас большие планы. Мы планируем проводить масштабные встречи ребят, продолжать работать с муниципальными образованиями. Ну и в планах, конечно, открытие представительств в Херсонской и Запорожской областях. Полноценная интеграция новых регионов ведется через такие платформы как РСВ, через кадровые конкурсы, через интеркомпетенцию. Только так можно встроить новые регионы в российское пространство», – поделился собеседник.

«А вообще мы открыты для всего мира. В наших проектах участвуют представители из 150 стран. Более того, в законодательство РФ два года назад было внесено изменение, согласно которому финалисты конкурсов РСВ имеют право получить вид на жительство в России в упрощенном порядке, а победители – гражданство нашей страны. Мы ни от кого не закрывались. Будем рады видеть участников со всех стран мира», – заключил спикер.

Во вторник в Москве руководители президентской платформы «Россия – страна возможностей», подвели итоги прошлого года, перечислив ключевые достижения. Среди них: открытие представительств в ДНР и ЛНР, четыре новых проекта платформы для разных аудиторий, совместная экспозиция с Движением первых: «Первые в России – стране возможностей» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Также РСВ почти достроила новый кампус «Сенежа», а кадровым агентством платформы закрыты 100 первых вакансий по запросу крупных работодателей. «Юбилейный год был весьма насыщенным», – пояснил Агафонов.

«Мы достигли значимого результата – наше сообщество выросло до 20 млн человек. Вместе с тем, нам удалось достичь рекордного показателя веры в возможности самореализации молодежи – 80%. Это отличные результаты для такого небольшого срока. Часть конкурсов платформы или направлений появилась именно благодаря выпускникам – главным двигателям развития платформы. Более того, свыше 30% сотрудников платформы сами участвовали в ее проектах», – указал он.

Заместитель гендиректора РСВ Оксана Ачкасова сообщила, что 22-25 февраля в Манеже пройдет суперфинал юбилейного сезона конкурса «Лидеры России». «В этот раз у нас уникальная ситуация – впервые по решению Наблюдательного совета в суперфинал вышли не 300, а 302 участника. Кстати, все суперфиналисты получат возможность встретиться с наставниками – лучшими управленцами страны», – сказала она.

Помимо этого, именно в Год семьи пройдет финал конкурса «Это у нас семейное», который 1 сентября прошлого года лично запустил президент России . «Мы получили почти 600 тыс. заявок на участие в нем, и это абсолютный рекорд, который превзошел все наши самые смелые ожидания. Скоро определятся более 1,5 тыс. семейных команд, которые пройдут в очные этапы семейного конкурса. Полуфиналы будут проходить весной-летом этого года, а финал конкурса состоится в Москве 8 июля – в День семьи, любви и верности. В него пройдут 300 семей», – сообщила Ачкасова.

Также в 2023 году стартовала пилотная образовательная программа «Центры компетенций». «Проект уже больше двух лет помогает студентам узнать о своем уровне надпрофессиональных компетенций, построить индивидуальную траекторию развития, найти для себя направление реализации. Работодатели, в числе которых «Росатом», начали учитывать паспорта компетенций при трудоустройстве, а крупнейший карьерный агрегатор страны интегрировал с профилем кандидата на своей платформе результаты диагностики, получаемые участниками проекта», – рассказал заместитель гендиректора РСВ Дмитрий Гужеля.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. За пять лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1,5 тыс. компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

«Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», конкурс «Это у нас семейное», проекты «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Профразвитие», Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурсы «Твой Ход», «Большая перемена» и другие.