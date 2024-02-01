Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

В рамках дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» семейные команды выполняли задания на разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь», «Рецепт Жуковых», а также участвовали в «Викторине», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Рейтинг субъектов России по количеству семейных команд, выполнивших задания, возглавили Москва, Московская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Самарская область, Нижегородская область, Удмуртская область, Пермский край, Краснодарский край. Из зарубежных стран самыми активными в дистанционном этапе оказались Казахстан, Ливия, Таджикистан и Хорватия.

В начале февраля станут известны полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах. Они будут определены в каждом федеральном округе по количеству набранных баллов за дистанционный этап.

Помимо возможности попасть в полуфинал конкурса, в рамках выполнения заданий дистанционного этапа участники соревновались за возможность получить подарки от организаторов, партнеров и членов наблюдательного совета конкурса.

За пять месяцев конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участниками стали семьи 587 267 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.