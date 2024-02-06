До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Умер актер из «Глухаря» и «Счастливы вместе» Симонец
На 63-м году скончался актер Амурского областного театра драмы Александр Симонец, он известен широкому зрителю по сериалам «Моя прекрасная няня», «Глухарь» и «Счастливы вместе», сообщили в театре.
Симонец умер 6 февраля, ему было 62 года, сообщили в театре, передает ТАСС.
Актер родился в 1962 году в Благовещенске. В 1982 году он окончил Цирковое училище в Москве, в 1984 году – высшее театральное училище имени Щукина.
С 1990 по 2013 год трудился в Московском академическом театре сатиры. Он исполнял роли в спектаклях по произведениям Уильяма Шекспира, Нила Саймона, Николая Гоголя и других.
Симонец снимался в телесериалах «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Глухарь» и других.