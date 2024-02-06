Умер актер из «Глухаря» и «Счастливы вместе» Симонец

Tекст: Алексей Дегтярев

Симонец умер 6 февраля, ему было 62 года, сообщили в театре, передает ТАСС.

Актер родился в 1962 году в Благовещенске. В 1982 году он окончил Цирковое училище в Москве, в 1984 году – высшее театральное училище имени Щукина.

С 1990 по 2013 год трудился в Московском академическом театре сатиры. Он исполнял роли в спектаклях по произведениям Уильяма Шекспира, Нила Саймона, Николая Гоголя и других.

Симонец снимался в телесериалах «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Глухарь» и других.