До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Дело о госизмене возбудили в Чувашии в отношении жителя Мордовии
Уголовное дело о государственной измене возбуждено в Чувашии в отношении 20-летнего жителя Мордовии. Его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщили в управлении ФСБ по Чувашии.
Как сообщили в ведомстве, злоумышленник связался со спецслужбами Украины через интернет и согласился за вознаграждение совершить террористические акты на российских предприятиях, передает ТАСС. Там добавили, что в отношении 20-летнего жителя Мордовии возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
В ФСБ добавили, что это не первое уголовное дело в отношении мужчины, которого также подозревают в совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила вступившую в украинскую террористическую организацию жительницу Удмуртии.