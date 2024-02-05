Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.6 комментариев
Путин поручил стимулировать спрос на российскую робототехнику
Президент Путин поручил создать предложения по стимулированию спроса на российскую робототехнику
Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать предложения для стимулирования спроса на отечественные робототехнические решения.
Среди поручений на сайте Кремля указано, что кабмину необходимо представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов.
Отмечается, что предложения должны быть сформированы до 30 марта.
Ранее президент заявил, что сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени.
Напомним, в апреле правительство России поддержало предложение Минцифры о ежегодном проведении в России чемпионата по битве роботов.