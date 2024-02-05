Путин поручил стимулировать спрос на российскую робототехнику

Президент Путин поручил создать предложения по стимулированию спроса на российскую робототехнику

Tекст: Александра Юдина

Среди поручений на сайте Кремля указано, что кабмину необходимо представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов.

Отмечается, что предложения должны быть сформированы до 30 марта.

Ранее президент заявил, что сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени.

Напомним, в апреле правительство России поддержало предложение Минцифры о ежегодном проведении в России чемпионата по битве роботов.

