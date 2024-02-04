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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр
    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX
    Украинский дипломат рекомендовал Шольцу не звать Путина на пиво
    Такера Карлсона заметили в Москве
    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску
    ВСУ получили от Запада данные для выстрела по Ил-76
    Венгрия отказалась накладывать вето на финансирование Украины из фонда ЕС
    В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме сигналом Украине
    В Мариуполе восстановлены практически все многоквартирные дома
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    29 комментариев
    4 февраля 2024, 17:58 • Новости дня

    Общество «Знание» открыло на ВДНХ экспозицию о победах в воздушных видах спорта

    Общество «Знание» открыло на выставке «Россия» экспозицию о победах в воздушных видах спорта

    Tекст: Ольга Иванова

    На Международной выставке-форуме «Россия» состоялось открытие седьмой экспозиции «Аллеи славы». На этот раз экспозиция посвящена победам наших спортсменов в воздушных видах спорта – вертолетном, планерном, самолетном, авиамодельном, парашютном и спорте сверхлегкой авиации.

    Выставка достижений российских спортсменов, созданная Российским обществом «Знание», при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, открылась на ВДНХ в начале декабря прошлого года. Первые стелы лично осмотрел Президент России Владимир Путин во время своего визита на выставку «Россия», говорится на сайте общества.

    В церемонии открытия приняли участие и лично заложили свои золотые медали в экспозицию восемь российских спортсменов: 2-кратный абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр, 2-кратный абсолютный чемпион мира, 8-кратный чемпион мира по спортивным дисциплинам Николай Буров; 10-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Всемирных воздушных игр, 5-кратный чемпион Европы и кубков мира Алексей Волынский; 55-кратная чемпионка мира, 17-кратная чемпионка Европы Любовь Екшикеева; 12-кратный чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Всемирных воздушных игр Георгий Каминский; 7-кратная абсолютная чемпионка мира, 2-кратная абсолютная чемпионка Всемирных воздушных игр, 4-кратная абсолютная чемпионка Европы Светлана Капанина; 5-кратный абсолютный чемпион мира, 6-кратный абсолютный чемпион Европы, 2-кратный абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр Михаил Мамистов; 2-кратная чемпионка мира, чемпионка Европы Альфия Семенова и 3-кратный чемпион мира, 2-кратный обладатель Кубка мира, чемпион Европы Игорь Трифонов.

    С приветственной речью выступил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. Он поблагодарил спортсменов за их готовность передать свои награды для «Аллеи славы».

    Пилот России Светлана Капанина, закладывая свою медаль в экспозицию, отметила, что «Аллея славы» – действительно важный и масштабный проект, принять участие в котором для неё огромная честь. 

    «Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах. В дальнейшем появились стелы с именами и наградами чемпионов в зимних, летних, водных, игровых видах спорта, а также стрелковом спорте и фехтовании. Теперь посетители ВДНХ могут увидеть подлинные золотые медали российских спортсменов за победы в воздушных видах спорта. В планах Российского общества «Знание» открытие еще одной, восьмой, экспозиции «Аллеи славы». Ее открытие приурочено к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи. «Аллея славы» расположена с правой и левой стороны от павильона № 1, недалеко от главного входа на ВДНХ. 

    4 февраля 2024, 13:56 • Новости дня
    За три месяца работы выставку «Россия» посетили 6 млн человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В воскресенье, 4 февраля, спустя три месяца после открытия, Международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы, пришедший на выставку с супругой Ириной и детьми – 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

    По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, гости получили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа – поездку в Салехард на День оленевода. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников.

    Как отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришел на Выставку ровно спустя три месяца после ее открыти,.

    По ее словам, выставке «Россия» исполнилось ровно три месяца, за которые ее посетили шесть миллионов посетителей. Виртуозова поблагодарила посетителей и отметила, что Ямал – очень гостеприимный регион.

    Как рассказала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова, семью Дмитрия Ершова ждет очень насыщенная программа – они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и посмотреть на красоты Арктики.

    Ранее первый сборник рассказов о ветеранах СВО представили на выставке «Россия».

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    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    4 февраля 2024, 09:43 • Новости дня
    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации

    «ВК»: Авиаракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в рамках СВО

    «Изделие-305» показало высокую точность в зоне спецоперации
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» показывают хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции, и от дальности применения их точность не зависит, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    По сообщению холдинга, заказчиков устраивают и точность, и дальность, и надежность, и простоту в эксплуатации ракета. Там добавили, что точность «Изделия-305» не зависит от дальности применения, передает РИА «Новости».

    Разработчик отмечает, что мощности боевой части достаточно, чтобы поразить артиллерийские системы, огневые точки, бронетехнику, здания, и комплексы ПВО противника.

    Там добавили, что процесс совершенствования изделия идет непрерывно.

    Ранее издание Forbes сообщало, что высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

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    3 февраля 2024, 23:38 • Новости дня
    Захарова жестко прокомментировала обстрел булочной в Лисичанске

    Захарова заявила, что обстрел булочной в Лисичанске является еще одним доказательством преступной сущности Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала обстрел кафе-булочной в Лисичанске (ДНР), назвав его доказательством преступной сущности киевского режима.

    «Это ещё одно доказательство преступной сущности киевского режима, его главарей на Банковой и того, что ВСУ, как отметил Президент России В.В.Путин, окончательно превратились в террористическую организацию», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в официальном Telegram-канале российского МИД. 

    Она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто – но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – провела аналогию Захарова.

    Она подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об «очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского».

    «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заявила официальный представитель МИД России.

    По оценкам МЧС России, под завалами кафе-булочной в Лисичанске могут находиться до 40 человек, сейчас извлечены тела 15 жертв обстрела.

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.



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    4 февраля 2024, 06:20 • Новости дня
    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому ЗРК Patriot в Белгородской области военно-транспортному самолету Ил-76 ВСУ получили данные от Запада

    Для выстрела по сбитому Ил-76 ВСУ получили данные от Запада
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины получили данные для ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области, через западную систему Link-16, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    «Информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16. Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», – рассказал Леонков РИА «Новости».

    Он добавил, что использованный ВСУ ЗРК Patriot, выполнивший пуск двух ракет по российскому Ил-76, работал без радиолокационной станции обнаружения.

    Использование Link-16 свидетельствует, что операция по уничтожению российского самолёта с украинскими пленными была спланирована западной стороной.

    Ранее Французские военные согласились, что Ил-76 сбили из ЗРК Patriot. Как заявил источник Associated Press, ЗРК оставался незамеченным и включил радар «на достаточное время, чтобы сбить» Ил-76.

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    4 февраля 2024, 11:38 • Новости дня
    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве
    Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России, сообщил его коллега Джексон Хинкл.

    Как указал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), Такер Карлсон, судя по всему, находится в Москве. Он выразил надежду на то, чтобы это было интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Ведомости».

    В Сети также появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    В сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    «Подождем – увидим». Такими словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность интервью Путина Карлсону.

    Напомним, перед началом предвыборной кампании в Соединенных Штатах Карлсона уволили с телеканала Fox News и попробовали запретить ему профессиональную деятельность, надавив на жадность.

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    3 февраля 2024, 19:29 • Новости дня
    Экс-разведчик США Риттер посетил Луганск

    Глава ЛНР Пасечник рассказал о визите экс-разведчика США Риттера в Луганск

    Экс-разведчик США Риттер посетил Луганск
    @ @glava_lnr_info

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный американский военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер впервые побывал в Луганске, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

    В своем Telegram-канале глава ЛНР рассказал, что Риттер посетил дорогие для местных жителей мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины, передает РИА «Новости».

    По словам Пасечника, Риттеру было важно своими глазами увидеть последствия украинских обстрелов из поставляемого западом оружия.

    «Американский аналитик был потрясен увиденным. Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков», – написал глава ЛНР.

    Ранее Риттер также посетил Донецк.

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    3 февраля 2024, 20:25 • Новости дня
    Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева

    Задержан предполагаемый убийца бойца смешанных единоборств Мутаева в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    МВД Дагестана сообщило о задержании молодого человека, подозреваемого в убийстве бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева.

    По информации МВД республики, в совершении преступления подозревается 18-летний уроженец Кумторкалинского района, передает ТАСС.

    Молодой человек был объявлен в розыск, в течение двух суток сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в Хасавюртском районе Дагестана и доставили в отдел полиции.

    Напомним, в ночь на 1 февраля возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, был застрелен 21-летний боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев.

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    4 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску

    Дипломат Мирошник: Использование ВСУ западных систем для удара по Лисичанску делает США соучастником преступления

    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И случай в Лисичанске также будет отражен. Надо понимать, что использование ВСУ американских систем при атаке делает США соучастниками злодеяний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек.

    «За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

    «И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.

    «Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.

    «Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – заключил Мирошник.

    Напомним, в субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шесть пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

    На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, порядка 65% разрушенных конструкций разобрано.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко раскритиковала действия ВСУ. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. В результате обстрела здание было полностью разрушено», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

    «Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.

    «Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заключила Захарова.

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    4 февраля 2024, 02:58 • Новости дня
    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам

    Захарова: «Шоу» вокруг группы «Би-2» могло подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников

    Захарова назвала ситуацию с «Би-2» попыткой сорвать переговоры по заложникам
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Шоу с возвращением из Таиланда участников группы «Би-2» в Израиль могло быть инсценировано с целью подставить израильских дипломатов, занимающихся освобождением заложников и сотрудничающих по этому вопросу с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в тот день, когда в Израиле проходила пресс-конференция «Би-2» с участием израильских дипломатов, в Москве находилась делегация из Израиля, представители которой «просили оказать им помощь через наши дипломатические учреждения для того, чтобы повлиять на ситуацию с заложниками», сказала Захарова в эфире «ТВ Центр», передает ТАСС.

    Она отметила, что сложившаяся ситуация могла «подставить людей, которые сейчас в Израиле должны заниматься спасением жизней своих граждан».

    «Их просто замешали, испачкали в этой грязи», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, в ситуации с Би-2 было очень много лжи и антироссийских выпадов, одной из причин которых может стать попытка помешать России организовать для россиян возможность проголосовать на выборах президента России во всех странах.

    При этом контакты России с ХАМАС также  были представлены в негативном свете, хотя российские дипломаты пытаются решить вопрос с освобождением заложниками, причем, не деля их «ни по национальности, ни по гражданской принадлежности».

    Ранее сообщалось, что украинский актер и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки».

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    4 февраля 2024, 10:46 • Новости дня
    В Госдуме назвали слова президента Польши о Крыме сигналом Украине

    Депутат Шеремет заявил о смелом сигнале Украине со стороны президента Польши Дуды

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявление президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России является сигналом Украине оставить крымчан в покое, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

    Как указал Шеремет, Дуда набрался смелости и фактически дал сигнал Украине оставить жителей Крыма в покое и «перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма». Он заверил, что Крым никогда не вернется в Украину, и Западу пора с этим смириться. По его словам, Россия сможет «поставить на место любого агрессора», передает РИА «Новости».

    Депутат подчеркнул, что, с другой стороны, слова польского лидера «показывают цинизм и лицемерие западных элит, которые последние десять лет врали и твердили о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией». Шеремет добавил, что Запад будет извиняться за свою ложь про российский Крым и про все обвинения в адрес России.

    Ранее Дуда в интервью польским СМИ признал, что Крым исторически принадлежал России, и отметил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль.

    В январе глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения спецоперации.

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    4 февраля 2024, 12:48 • Новости дня
    Украинский дипломат рекомендовал Шольцу не звать Путина на пиво
    Украинский дипломат рекомендовал Шольцу не звать Путина на пиво
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлеру Германии Олафу Шольцу не стоит приглашать российского лидера Владимира Путина на пиво или самому лететь в Россию, однако страны Запада могли организовать переговоры в третьей стране, считает посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

    «Конечно, Олафу Шольцу недостаточно позвонить Путину, выслушать его сказки <...>, чтобы потом сказать: хорошо, я хотя бы попытался, в этом нет никакого смысла, я бы предпочел больше этого не делать. Пока», – сказал Мельник в интервью n-tv, передает РБК.

    Он задался вопросом: почему бы Шольцу не встретиться с Путиным? По его словам, скорее всего, не стоит приглашать российского президента «в Германию на пиво или лететь в Москву самому», но даже во время холодной войны были встречи, например в Исландии, где говорили за закрытыми дверями.

    Дипломат отметил, что Западу необходимо увеличить поддержку Украины не только в военном отношении, но и дипломатией для завершения конфликта, поскольку за последние два года какие-либо дипломатические усилия «практически отсутствовали». Он также поблагодарил Германию за оказанную помощь.

    Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод с этой территории российских войск. Позже в Госдуме назвали лицемерием планы Шольца по мирным переговорам на Украине.

    Напомним, Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

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    4 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX

    WSJ: Друзья и коллеги Маска употребляли с ним наркотики

    Стало известно об употреблении Маском наркотиков с руководством SpaceX
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск употреблял наркотики с приближенными и коллегами, которые боялись отказать ему и потерять капитал, и социальный статус, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Как сообщает WSJ, в последние годы Маска замечали на вечеринках употребляющим экстази и кетамин, вместе с ним наркотики употребляли топ-менеджеры Tesla и SpaceX, которые вложили десятки миллионов долларов в компании Маска или имеют крупные опционы на акции, пишет РБК.

    Издание отмечает, что окружение Маска и некоторые члены совета директоров обеспокоены его состоянием, так, друг бизнесмена и бывший член правления Tesla Ларри Эллисон зимой 2022 года предложил Маску посетить его остров на Гавайях, чтобы «отдохнуть от работы и слезть с наркотиков».

    Ранее миллиардер Илон Маск в ответ на подозрения СМИ в том, что он активно употребляет наркотики, заявил, что выборочные тесты за последние три года не выявили в его организме никаких следов наркотиков или алкоголя.

    Напомним, представитель пресс-службы оборонного ведомства США Джефф Юргенсон заявил, что Пентагон не комментирует публикацию о возможной наркозависимости владельца компании SpaceX Илона Маска.

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    3 февраля 2024, 19:05 • Новости дня
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку
    @ Marc Engelhardt/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за американских атак по территории Сирии и Ирака.

    Ожидается, что заседание состоится в понедельник в 16.00 по нью-йоркскому времени (00.00 мск 6 февраля), написал Полянский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Ранее в США сообщили об ударах по проиранским силам в Ираке и Сирии. Газета ВЗГЛЯД писала, что, по мнению экспертов, США плохо просчитали свою операцию и во вред себе развязывают масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке.

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    4 февраля 2024, 13:43 • Новости дня
    Сломался флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth

    Британский флагман из-за поломки не смог выйти в море на учения НАТО

    Сломался флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth
    @ Ana Brigida/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth в воскресенье не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24, сообщил ВМФ Соединенного Королевства.

    Как сообщило командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта, передает «Интерфакс». Авианосец HMS Queen Elizabeth должен был направиться к берегам Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 24, в результате вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях отправят HMS Prince of Wales. При этом он сможет выйти в море в лучшем случае только через неделю.

    Напомним, в мае 2021 года собиравшийся в 28-недельный поход британский авианосец HMS Queen Elizabeth вернулся в порт приписки из-за ожидающихся плохих погодных условий.

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