Общество «Знание» открыло на ВДНХ экспозицию о победах в воздушных видах спорта

Общество «Знание» открыло на выставке «Россия» экспозицию о победах в воздушных видах спорта

Tекст: Ольга Иванова

Выставка достижений российских спортсменов, созданная Российским обществом «Знание», при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, открылась на ВДНХ в начале декабря прошлого года. Первые стелы лично осмотрел Президент России Владимир Путин во время своего визита на выставку «Россия», говорится на сайте общества.

В церемонии открытия приняли участие и лично заложили свои золотые медали в экспозицию восемь российских спортсменов: 2-кратный абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр, 2-кратный абсолютный чемпион мира, 8-кратный чемпион мира по спортивным дисциплинам Николай Буров; 10-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Всемирных воздушных игр, 5-кратный чемпион Европы и кубков мира Алексей Волынский; 55-кратная чемпионка мира, 17-кратная чемпионка Европы Любовь Екшикеева; 12-кратный чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Всемирных воздушных игр Георгий Каминский; 7-кратная абсолютная чемпионка мира, 2-кратная абсолютная чемпионка Всемирных воздушных игр, 4-кратная абсолютная чемпионка Европы Светлана Капанина; 5-кратный абсолютный чемпион мира, 6-кратный абсолютный чемпион Европы, 2-кратный абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр Михаил Мамистов; 2-кратная чемпионка мира, чемпионка Европы Альфия Семенова и 3-кратный чемпион мира, 2-кратный обладатель Кубка мира, чемпион Европы Игорь Трифонов.

С приветственной речью выступил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. Он поблагодарил спортсменов за их готовность передать свои награды для «Аллеи славы».

Пилот России Светлана Капанина, закладывая свою медаль в экспозицию, отметила, что «Аллея славы» – действительно важный и масштабный проект, принять участие в котором для неё огромная честь.

«Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах. В дальнейшем появились стелы с именами и наградами чемпионов в зимних, летних, водных, игровых видах спорта, а также стрелковом спорте и фехтовании. Теперь посетители ВДНХ могут увидеть подлинные золотые медали российских спортсменов за победы в воздушных видах спорта. В планах Российского общества «Знание» открытие еще одной, восьмой, экспозиции «Аллеи славы». Ее открытие приурочено к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи. «Аллея славы» расположена с правой и левой стороны от павильона № 1, недалеко от главного входа на ВДНХ.