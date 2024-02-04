Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.3 комментария
Средства ПВО за сутки сбили 97 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 97 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, средствами ПВО сбиты 97 украинских беспилотников в районах Великих Выселок Харьковской области, Голикова, Белогоровки ЛНР, Токмака, Нового, Очеретоватого и Чистополья Запорожской области.
В Минобороны уточнили, что на Запорожском направлении российская армия поразила живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работина, Вербового, Нестерянки и Щербаки Запорожской области. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».
В ведомстве указали, что на Херсонском направлении ВС России поразили скопления живой силы ВСУ в районах Ивановки, Тягинки, Казацкого и Золотой Балки Херсонской области. В пресс-службе отметили, что Украина потеряла на данном направлении до 30 своих бойцов, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и орудие Д-20.
В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен украинский склад горючего в Днепропетровской области, и поражена живая сила и военная техника ВСУ в 124 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, а также отразили три атаки ВСУ и «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ).