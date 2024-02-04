Средства ПВО за сутки сбили 97 украинских беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, средствами ПВО сбиты 97 украинских беспилотников в районах Великих Выселок Харьковской области, Голикова, Белогоровки ЛНР, Токмака, Нового, Очеретоватого и Чистополья Запорожской области.

В Минобороны уточнили, что на Запорожском направлении российская армия поразила живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работина, Вербового, Нестерянки и Щербаки Запорожской области. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».

В ведомстве указали, что на Херсонском направлении ВС России поразили скопления живой силы ВСУ в районах Ивановки, Тягинки, Казацкого и Золотой Балки Херсонской области. В пресс-службе отметили, что Украина потеряла на данном направлении до 30 своих бойцов, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 и орудие Д-20.

В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен украинский склад горючего в Днепропетровской области, и поражена живая сила и военная техника ВСУ в 124 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, а также отразили три атаки ВСУ и «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ).