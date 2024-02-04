Израильские силовики задержали на Западном берегу 16 подозреваемых в терроризме

Силы безопасности Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан 16 подозреваемых в терроризме

Tекст: Денис Тельманов

Силы безопасности Израиля в ходе проверок на Западном берегу реки Иордан выявили и арестовали находящихся в розыске лиц, у которых были изъяты оружие, взрывчатка и военное снаряжение, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Отмечается, что рейды в нескольких населенных пунктах региона проводили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Служба общей безопасности (ШАБАК) и пограничная полиция, в общей сложности они арестовали 16 подозреваемых, которые были переданы ШАБАК «для дальнейших допросов».

По данным ЦАХАЛа, с 7 октября 2023 года на Западном берегу реки Иордан были арестованы около 3 тыс. разыскиваемых лиц, у 1,3 тыс. из них обнаружились связи с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС согласилось на новую схему освобождения палестинских заключенных на израильских заложников. На первом этапе обмена движение не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения.