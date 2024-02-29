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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Искусственный интеллект созрел для захвата нашей реальности

    Уже завтра 95% людей будут ощущать себя в мире, созданном ИИ (музыка, кино, новости, книги), вполне комфортно. Если добавить сюда виртуальные очки для мультивселенной Цукерберга, то – здравствуй, матрица!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    5 комментариев
    29 февраля 2024, 21:01 • Новости дня

    В Румынии признали участие своих наемников в боевых действиях на Украине

    Радио Румынии: Добровольцы из Румынии воюют на Украине против ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Румыны в качестве добровольцев воюют в составе ВСУ против ВС России, сообщило Радио Румынии.

    В сообщении говорится, что кроме добровольцев, которые помогают ВСУ в тылу, есть румыны, которые воюют против россиян на фронте, передает ТАСС.

    «Это граждане Румынии и Республики Молдова, которые заявляют, что вступили в украинскую армию, чтобы держать Россию как можно дальше от румынских границ», – говорится в сообщении.

    Добровольцев набирают в группе в социальной сети, она сформирована из носителей румынского языка на Украине. По словам оперативного командира группы, который называет себя Джетотак, добровольцы получают от нескольких сотен до 3 тыс. евро. Основное финансирование обеспечивает украинское государство.

    Напомним, в январе высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

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    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    29 февраля 2024, 04:00 • Новости дня
    Военного из Башкирии после обмена обвинили в боях на стороне Украины

    Военный из Башкирии после обмена пленными признался в участии в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вернувшегося в Россию в результате обмена пленными 52-летнего уроженца Башкирии Радика Богданова подозревают в участии в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ.

    По версии следствия, подозреваемый служил в рядах вооруженных сил России, но в июне 2023 года сдался в плен украинским военным и после прохождения обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ, в котором принимал участие в боевых действиях против российских войск, сообщает «Коммерсант».

    Отмечается, что Богданов признал вину, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в его отношении уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 3 статьи 208 УК России), за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Источники газеты также допускают, что обвинения против Богданов могут быть переквалифицированы на статью 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или статью 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника).

    Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

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    29 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии

    Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим опасается, что украинская армия не сможет к лету сдержать российских военных, если Запад не нарастит поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

    Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

    Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.

    Ранее издание National Interest сообщало, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин.

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    29 февраля 2024, 09:31 • Новости дня
    В Киеве объяснили, почему Запад «должен поставлять» Украине зенитные ракеты

    ВСУ: Украина получает от Запада все используемые зенитные ракеты

    Tекст: Ольга Никитина

    Все ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые используют ВСУ, киевский режим получает от западных стран, собственного производства таких ракет у Украины нет, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    Игнат в интервью украинским СМИ сказал, что у Украины нет производства еще для советских систем С-300 и Бук-М1, все поставки идут от Запада.

    «По мере расходования [ракет] Запад нам должен поставлять их», – приводит его слова ТАСС.

    Игнат добавил, что для ВСУ они всегда будут дефицитными.

    Ранее сообщалось, что на украинской территории находится некоторое число военных специалистов из западных государств, они помогают программировать системы ПВО и крылатые ракеты.

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    29 февраля 2024, 12:39 • Новости дня
    ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ

    В аэропорту Волгограда сотрудники ФСБ задержали 19-летнего спонсора ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники управления ФСБ по Волгоградской области задержали в аэропорту Волгограда 19-летнего юношу, подозреваемого в оказании финансовой помощи ВСУ, он планировал улететь в Турцию, сообщили в пресс-службе управления.

    Как сообщили в пресс-службе, сотрудники совместно с пограничниками на КПП аэропорта Волгоград выявили и задержали 19-летнего юношу, планировавшего выехать в Турцию, передает ТАСС.

    В ходе проверочных мероприятий оперативниками установлено, что подозреваемый через мобильное приложение неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ.

    В управлении уточнили, что парень собирал деньги на покупку оружия, технических средств и последующего их использования против безопасности России, с июля по декабрь 2023 года он неоднократно перечислял свои деньги для оказания финансовой помощи ВСУ.

    В ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Ведется следствие.

    Ранее УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций Российской армии, передавая данные ВСУ.

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    29 февраля 2024, 05:40 • Новости дня
    Российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас»

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли личный состав ВСУ крупнокалиберными ракетами С-13 «Тулумбас»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас» скопления личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 ВКС смогли поразить опорные пункты, а также скопление живой силы и бронетехники ВСУ на Донецком направлении, передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

    Отмечается, что удар наносился на предельно малой высоте в 25 метров. В итоге все намеченные цели были успешно поражены.

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    29 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Рогов: ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы отразили три атаки Вооруженных сил Украины в селе Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, бойцы ВС России закрепились в южной части населенного пункта, а украинские войска удерживают северную, передает РИА «Новости».

    «Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино.

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    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

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    29 февраля 2024, 12:25 • Новости дня
    Главком ВСУ признал необходимость задействовать резервы

    Главком ВСУ Сырский признал просчеты командования и необходимость задействовать резервы

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях все еще остается сложной для украинских военных, у командиров выявлены просчеты во владении обстановкой, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Киев уже принял меры по выделению «необходимых резервов», так как ситуация в районе боевых действий остается сложной, передает ТАСС.

    Также Сырский добавил, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях.

    По словам главкома ВСУ, в ходе работы у некоторых командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой, а это сильно повлияло на стойкость обороны на некоторых направлениях.

    «Были предприняты все шаги для выправления ситуации на месте. С выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    29 февраля 2024, 11:19 • Новости дня
    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино

    Российские военные закрепились в селе Работино Запорожской области

    Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские подразделения закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области, сообщили в военном ведомстве.

    Минобороны опубликовало кадры операции военнослужащих гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа, которым удалось застать противника врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах внутри населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Как отметил командир танка с позывным Снайпер, российские танкисты перед штурмом проложили дорогу через минные поля. Затем в Работино стала заходить пехота на БМП. Все это для ВСУ оказалось непредсказуемым, сообщил он.

    Действия личного состава корректировались командованием с помощью дронов.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении поселка Петровское на Авдеевском направлении.

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    29 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    С потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

    Пушилин: С потерей Авдеевки ВСУ лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк, однако угроза для города по-прежнему сохраняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Как сказал Пушилин, отвечая на вопрос о стабилизации оперативной обстановки в городе после освобождения Авдеевки, у противника нет возможности обстреливать Донецк дешевыми снарядами, но опасность и угрозы для Донецка остаются, поскольку Киев применяет HIMARS, а также целый ряд других дальнобойных ракет, передает ТАСС.

    Ранее Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ, но пока не до конца разминирована.

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    29 февраля 2024, 00:53 • Новости дня
    Неизвестные взломали сайт Верховной рады Украины

    На сайт Верховной рады неизвестные разместили ссылку на фейковый Telegram-канал

    Tекст: Денис Тельманов

    Сайт Верховной рады Украины был взломан, злоумышленники разместили под значком официального Telegram-канала парламента ссылку на фейковый ресурс, сообщила пресс-служба.

    «Веб-сайт Верховной рады Украины был взломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу», – приводит сообщение ТАСС.

    Отмечается, что корректная работа сайта уже восстановлена, ссылка ведет на официальный канал парламента.

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    29 февраля 2024, 16:41 • Новости дня
    В Крыму сбили украинский беспилотник самолетного типа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку на Крымском полуострове во второй половине дня в четверг, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ самолетного типа над территорией Крыма. Таким образом, была пресечена попытка противника нанести удар по объектам на полуострове, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее в четверг средства ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области. 

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    29 февраля 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Авдеевском направлениях
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки улучшили свои позиции на Донецком и Авдеевском направлениях, сообщило российское министерство обороны в четверг.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    У Берестового (ДНР) отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 600 человек, два танка, два БТР, включая американский М113. При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Ураган», польская САУ Krab, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи поразила живую силу и технику 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ у Бердычей, Северного, Орловки и Первомайского в ДНР.

    Украинская армия там потеряла до 495 человек, семь танков, две БМП, четыре боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику украинской армии у Урожайного, Ровнополья и Старомайорского в ДНР. Там ВСУ потеряли до 105 человек, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику украинской армии у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Там ВСУ потеряли до 50 человек, танк и две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М198, САУ Krab, САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», два пункта управления 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, ЗРК С-300ПС, три склада боеприпасов.

    Средства ПВО сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Уничтожены 93 украинских дрона.

    С начала СВО уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13 715 дронов, 475 ЗРК, 15 286 танков и других боевых бронированных машин, 1227 машин РСЗО, 8223 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

    Полное прекращение товарооборота с Украиной обсуждается Польшей, признал польский премьер-министр Дональд Туск. Иначе говоря, тотальное закрытие поставок украинских товаров и в Польшу, и через Польшу в Евросоюз. Как устроены сейчас эти поставки, насколько они критичны для Украины и почему перед нами по сути отказ Европы от неограниченной поддержки киевского режима? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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