Эксперт: Президент в своем послании обозначил курс на развитие страны

Tекст: Ольга Иванова

«Мы услышали от Владимира Путина множество конкретных решений, касающихся непосредственно жизни людей, развития регионов. На это в конечном счете направлены инициированные президентом пять новых национальных проектов. Например, в рамках нового нацпроекта «Семья» регионы РФ с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 млрд рублей на расширение мер поддержки семей. Значительно увеличивается государственная поддержка муниципальных образований и местных гражданских инициатив. Заявлено о создании 200 мастер-планов развития городов. Особый акцент президент делает на развитие малых городов и сел», – сказал эксперт.

«Кроме того, будет продлен до 2030 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в котором жители принимают самое активное участие. Благодаря этому проекту в регионах благоустроят около 30 тыс. общественных пространств. В планах на ближайшие шесть лет – строительство 150 новых школ и 100 современных детских садов. Серьезная сумма – 65 млрд рублей дополнительно – будет выделена на строительство новых спортивных площадок. Президент поставил задачу отремонтировать до 2030 года все детсады и школы в стране», – добавил Быстров.



Он заключил, что «президент в своем послании обозначил курс на развитие страны, на развитие регионов и человеческого потенциала. Фактически им была представлена программа действий, которая, по его же словам, была сформирована в том числе и в ходе его поездок в регионы и непосредственного общения с людьми».