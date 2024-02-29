В этой взвинченной ситуации Путин своим посланием фактически сообщил, что Москва вопрос войны с Западом для себя закрыла – не вообще, разумеется, а как самой острой и экзистенциальной опасности для страны.0 комментариев
Эксперт: Президент в своем послании обозначил курс на развитие страны
Перед посланием многие эксперты строили предположения об основных его темах. Ошиблись те, кто считал, что президент сосредоточится по большей части на внешней политике, заявил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров.
«Мы услышали от Владимира Путина множество конкретных решений, касающихся непосредственно жизни людей, развития регионов. На это в конечном счете направлены инициированные президентом пять новых национальных проектов. Например, в рамках нового нацпроекта «Семья» регионы РФ с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 млрд рублей на расширение мер поддержки семей. Значительно увеличивается государственная поддержка муниципальных образований и местных гражданских инициатив. Заявлено о создании 200 мастер-планов развития городов. Особый акцент президент делает на развитие малых городов и сел», – сказал эксперт.
«Кроме того, будет продлен до 2030 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в котором жители принимают самое активное участие. Благодаря этому проекту в регионах благоустроят около 30 тыс. общественных пространств. В планах на ближайшие шесть лет – строительство 150 новых школ и 100 современных детских садов. Серьезная сумма – 65 млрд рублей дополнительно – будет выделена на строительство новых спортивных площадок. Президент поставил задачу отремонтировать до 2030 года все детсады и школы в стране», – добавил Быстров.
Он заключил, что «президент в своем послании обозначил курс на развитие страны, на развитие регионов и человеческого потенциала. Фактически им была представлена программа действий, которая, по его же словам, была сформирована в том числе и в ходе его поездок в регионы и непосредственного общения с людьми».