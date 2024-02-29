  • Новость часаПесков объяснил значение международной части послания Путина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Семья, суверенитет и «Время героев»: Главные темы послания Путина
    Экс-премьер Франции объяснил необходимость подготовки к третьей мировой войне
    В Армении заявили об отсутствии планов выходить из ОДКБ
    Назван срок запуска производства электромобиля Е-Neva
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин назвал настоящую элиту России
    Путин: Многодетная семья должна стать нормой
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Искусственный интеллект созрел для захвата нашей реальности

    Уже завтра 95% людей будут ощущать себя в мире, созданном ИИ (музыка, кино, новости, книги) вполне комфортно. Если добавить сюда виртуальные очки для мультивселенной Цукерберга, то – здравствуй, матрица!

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    3 комментария
    29 февраля 2024, 16:30 • Новости дня

    Эксперт: Россия выступает драйвером формирования будущего справедливого миропорядка

    Эксперт Шаповалов объяснил мировое значение послания Путина

    Владимир Путин четко расставил приоритеты России на мировой арене, наши цели и интересы, стратегию развития и будущее миропорядка, заявил руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов газете ВЗГЛЯД.

    «Послание президента Федеральному Собранию, прежде всего, адресовано россиянам, содержит цели и ориентиры развития нашего Отечества, экономики и социальной сферы России. Тем не менее, во всем мире, и на Западе, и на Востоке, и на Юге сегодня внимательно слушали слова Владимира Путина, разбирали их смысл, анализировали последствия сказанного для каждой страны мира. Именно Россия сегодня задает стратегические линии мирового развития, а президент России является, безусловно, самым авторитетным политиком на глобальном уровне», – сказал эксперт.

    По его словам, «в преамбуле послания Владимир Путин четко расставил приоритеты России на мировой арене, наши цели и интересы, стратегию развития и будущее миропорядка, которое, по словам Президента России, невозможно «без суверенной сильной России».

    «В последнее время весь мир становится свидетелем двух диаметрально противоположных стратегий поведения на мировой арене. Агрессивная и эгоистичная стратегия Запада и конструктивная и ориентированная на интересы глобального большинства и всего мира в целом стратегия России», – сказал Шаповалов.

    Эксперт подчеркнул, что «Запад устами своих ключевых спикеров угрожает России войной, заявляет о необходимости нанесения поражения России, постоянно увеличивает военные расходы, посылает сигналы о дальнейшей эскалации конфликта. Пытаясь отстоять свое право на мировое господство, Запад апеллирует к придуманным им самим «правилам» и сомнительным ценностям. Во благо своего «порядка, основанного на правилах» Запад уничтожил формируемую десятилетиями систему глобальной и европейской безопасности».

    Россия стремится к миру, безопасности и процветанию в глобальных масштабах. Справедливый миропорядок, который сегодня, в условиях конфликта с Западом, создается Россией при поддержке стран глобального большинства, не может быть основан на диктате одной державы, военном давлении и шантаже, внеэкономических формах подавления конкурентов и произвольной трактовке норм международного права, считает эксперт.

    «Сегодня мы видим, кто оказался прав. Будущее – за теми, кто действует в интересах человечества, а не узкого слоя западных элит. Основа будущего справедливого миропорядка формируется сегодня, в ходе СВО, а также на интеграционных площадках, объединяющих страны глобального большинства: БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Именно здесь создаются правовые, политические и экономические основы будущего мироустройства. Именно Россия выступает драйвером этого процесса», – сказал Шаповалов.

    Он заключил, что «так было и в прошлом, в XIX и в XX вв., когда наша страна не только остановила и уничтожила претендентов на мировое господство, но и определила контуры мироустройства. Так будет и сейчас».

    29 февраля 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

    По его словам, Боевые возможности ВС России увеличились многократно, а наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории, передает официальный сайт Кремля.

    «В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в Послании 2018 года, – все сделано, или завершается эта работа», – сказал Путин.

    Президент отметил, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции.

    «Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», – сказал Путин.

    По его словам, эти системы подтвердили свои уникальные характеристики.

    «В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве» – добавил президент России.

    Он отметил также, что работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников скоро узнают все.

    Коментарии (8)
    29 февраля 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, анонсировал модернизацию налоговой системы, чтобы обеспечить поступление средств для решения всех поставленных задач.

    «Предстоят большие инвестиции в демографию, науку, технологии, инфраструктуру. Налоговая система должна обеспечить поступление средств для решения этих задач. Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. При этом нужно закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для уклонения от налогов», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент заявил, что необходимо модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года, а также ввести в России дифференцированную систему налогообложения.

    Ранее Путин заявил, что российский бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить средства за рубеж, где можно все потерять.

    Коментарии (14)
    28 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

    Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Послание президента Федеральному собранию будет направлено в основном для российской аудитории и посвящено задачам, которые предстоит решить России в ближайшие годы. В нем глава государства обязательно затронет тему СВО, могут быть и месседжи для западных элит и общества. Своими прогнозами о содержании послания с газетой ВЗГЛЯД поделились политологи Александр Асафов и Марат Баширов.

    «На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

    «Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

    «Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

    «То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

    Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

    «Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.

    Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.

    Коментарии (5)
    29 февраля 2024, 13:46 • Новости дня
    Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам
    Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил снизить долговую нагрузку российских регионов.

    «Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что «эти сэкономленные средства должны быть <…> целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты».

    Президент напомнил, что в 2021 году в России запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом в 500 млрд рублей, затем ее расширили до 1 трлн рублей – такие кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. «Отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития, и регионы отмечают высокую эффективность такого механизма», – сказал Путин.

    «Эти кредиты не списываются. Но в текущем году субъекты федерации начнут гасить эти долги, и средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурно-бюджетных кредитов», – отметил глава государства.

    Кроме того, глава государства поручил продлить на шесть лет программы поддержки десяти «отстающих» регионов. «Сейчас десять субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Я прошу правительство продлить действие этих программ еще на шесть лет», – сказал Путин.

    Он также указал, что к 2030 году все регионы страны должны стать экономически более самодостаточными. «Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», – подчеркнул глава государства.

    Коментарии (5)
    29 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин назвал настоящую элиту России
    Путин назвал настоящую элиту России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Настоящая элита России – это воины и труженики, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита», – передает ТАСС слова главы государства.

    По его словам, «подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России». «Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – сказал Путин. После этих слов в зале прозвучали аплодисменты.

    Коментарии (7)
    29 февраля 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    Путин предложил дать выпускникам второй шанс на ЕГЭ
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    Механизм Единого госэкзамена, подчеркнул глава государства, должен совершенствоваться.

    «Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении – дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей», – сказал Путин.

    Кроме того, глава государства потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются.

    Путин отметил, что учебная нагрузка на детей должна быть разумной и сбалансированной.

    Коментарии (5)
    29 февраля 2024, 13:41 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить высокоскоростной интернет по всей России
    Путин поручил обеспечить высокоскоростной интернет по всей России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Доступ к высокоскоростному спутниковому интернету необходимо обеспечить на всей территории России, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

    В России необходимо улучшить доступность широкополосного интернета, в том числе с помощью спутниковой связи. На расширение спутниковой группировки будет выделено 116 млрд рублей, цитирует ТАСС его слова.

    «Доступ к высокоскоростному интернету надо обеспечить практически по всей территории РФ», – подчеркнул президент.

    Коментарии (8)
    29 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Будущее нашей страны во многом зависит от мужества и решимости бойцов, участвующих в СВО, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «Суверенитет нужно подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России», – сказал глава государства.

    «Это наша Родина. Она нужна и дорога только нам. И нашим потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», – добавил российский лидер.

    Все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой, поставил задачу Путин.

    Кроме того, он предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план.

    Путин обратился к бойцам СВО со словами: «Низкий вам поклон». Послание глава государства завершил словами о вере в победу России.

    Коментарии (29)
    29 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Путин: Настал момент бросить пить и встать на лыжи
    Путин: Настал момент бросить пить и встать на лыжи
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одним из значимых достижений России является рост числа граждан, регулярно занимающихся спортом, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО», – сказал Путин.

    «Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: «Бросай пить, вставай на лыжи». Вот это тот самый случай, момент такой настал», – пошутил президент.

    Глава государства также сообщил о снижении употребления алкоголя в стране. «Мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Это, безусловно, сказывается на здоровье нации», – сказал Путин.

    Ранее Путин объявил о запуске нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

    Коментарии (2)
    29 февраля 2024, 12:52 • Новости дня
    Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
    Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и пока в некоторых странах целенаправленно разрушают нормы морали и толкают целые народы к вымиранию, наша страна выбирает жизнь, заявил российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – рождение детей, продолжение рода, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что сейчас Россия и другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Президент заверил, что российские власти примут дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране.

    «В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России.

    По данным главы государства с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8%. Показатель он назвал хорошим.

    Также Путин напомнил, что был подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чем люди и просили. «Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне и идти, безусловно, от запросов людей», – сказал президент.

    По его словам, в семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. «Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка», – сказал он.

    «Что это значит? Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тыс. рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений», – пояснил Путин.

    Ранее Путин объявил о запуске национального проекта «Семья».

    Коментарии (10)
    29 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин: БАМ и Транссиб получат третий этап расширения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность, сказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

    «Запускается третий этап расширения восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба. В свое время мы, извините за моветон, «зевнули» немножко. Вовремя кое-что не сделали. Ну, ладно, теперь должны наверстать и наверстаем», – сказал президент.

    До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 млн тонн в год, подчеркнул Путин.

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Все преодолеем, вместе все сможем
    Путин: Все преодолеем, вместе все сможем
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждое послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее, заявил президент Владимир Путин, пообещав огласить в своем обращении не только ближайшие планы, но и стратегические задачи.

    Перед страной, по словам российского лидера, стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе.

    «Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили ее разорвать на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. В этом году десять лет легендарной Русской весне. И сейчас энергия, искренность и мужество ее героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса – их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость», – заявил глава государства.

    «Именно так – всем миром – мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность», – сказал Путин.

    «И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу», – подчеркнул он.

    Перед страной стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе, подчеркнул Путин. «Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем», – выразил уверенность президент.

    Коментарии (5)
    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

    Коментарии (8)
    29 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Инвестиции российских граждан на фондовом рынке получат новые страховые гарантии, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

    Глава государства предложил создать новый инструмент – «сберегательный сертификат», который позволит россиянам размещать средства на длительный срок.

    Банки при этом под него будут предлагать процентный доход на длительный срок более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход.

    «И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей. То есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках», – пояснил он.

    Коментарии (0)
    29 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    Путин объявил новый национальный проект «Кадры»
    Путин объявил новый национальный проект «Кадры»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, назвал нехватку кадров одним из рисков российской экономики. Глава государства объявил о запуске нацпроекта «Кадры».

    «Нехватка кадров – один из рисков для российской экономики. До 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей», – приводит ТАСС слова Путина.

    Президент призвал руководителей предприятий приглашать к себе школьников, напомнив, что с нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации.

    Путин заявил, что будет организована программа ремонта зданий среднего и профессионального образования, а также спортивных учреждений. На это направят 120 млрд рублей; будет отремонтировано порядка 800 общежитий; до 2030 года построят не менее 40 студенческих городков, на эти цели выделят не менее 400 млрд рублей.

    ТакжеПутин в ходе обращения Федеральному собранию предложил ввести в России новый нацпроект «Молодежь России», посвященный будущему страны.

    Коментарии (0)
    Главное
    Песков объяснил длительность послания Путина
    Шойгу: Участникам СВО предоставят возможности продолжения военной карьеры
    «Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания Путина
    В Кремле сравнили поведение ЕС с книгой Оруэлла
    Хуснуллин назвал сроки запуска железнодорожной ВСМ между Москвой и Петербургом
    В Крыму сбили украинский беспилотник самолетного типа
    Блогерша Ивлеева призналась, что впервые посмотрела послание Путина

    Россия предложила БРИКС новый способ торговли без Запада

    Страны БРИКС во главе с Россией изучают вариант создания собственной системы внешнеторговых расчетов на основе блокчейна. Этот путь может стать не только выгодным с экономической точки зрения, но и безопасным с политической. Потому что сделает страны БРИКС независимыми от воли западных политиков. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

    Полное прекращение товарооборота с Украиной обсуждается Польшей, признал польский премьер-министр Дональд Туск. Иначе говоря, тотальное закрытие поставок украинских товаров и в Польшу, и через Польшу в Евросоюз. Как устроены сейчас эти поставки, насколько они критичны для Украины и почему перед нами по сути отказ Европы от неограниченной поддержки киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............