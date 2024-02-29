Путин: Верю в нашу победу и будущее России

Tекст: Ольга Никитина

«Суверенитет нужно подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России», – сказал глава государства.

«Это наша Родина. Она нужна и дорога только нам. И нашим потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», – добавил российский лидер.

Все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой, поставил задачу Путин.

Кроме того, он предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план.

Путин обратился к бойцам СВО со словами: «Низкий вам поклон». Послание глава государства завершил словами о вере в победу России.