В ГД сообщили, когда начнет работать механизм пересдачи в рамках ЕГЭ

Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Боевые возможности ВС России увеличились многократно, а наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории, передает официальный сайт Кремля.

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в Послании 2018 года, – все сделано, или завершается эта работа», – сказал Путин.

Президент отметил, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции.

«Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», – сказал Путин.

По его словам, эти системы подтвердили свои уникальные характеристики.

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве» – добавил президент России.

Он отметил также, что работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников скоро узнают все.