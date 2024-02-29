Путин: Все преодолеем, вместе все сможем

Tекст: Ольга Никитина

Перед страной, по словам российского лидера, стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе.

«Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили ее разорвать на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. В этом году десять лет легендарной Русской весне. И сейчас энергия, искренность и мужество ее героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса – их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость», – заявил глава государства.

«Именно так – всем миром – мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность», – сказал Путин.

«И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу», – подчеркнул он.

Перед страной стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе, подчеркнул Путин. «Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем», – выразил уверенность президент.