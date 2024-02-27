Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Apple закрыла проект беспилотного электромобиля
Apple отказалась от создания беспилотного электромобиля в пользу искусственного интеллекта
Компания Apple объявила о закрытии проекта по созданию полностью автономного электромобиля, который разрабатывали с 2014 года, сотрудников проекта переведут в отдел развития искусственного интеллекта.
Закрытие проекта стало неожиданностью для почти 2 тыс. сотрудников корпорации, которые работали над электромобилем, передает РИА «Новости».
Отмечается, что несколько сотен инженеров дизайнеров могут лишиться работы, точные объем сокращений персонала пока неизвестны.
Apple с 2014 года работала над созданием полностью автономного электромобиля с салоном, похожим на лимузин, и навигацией с голосовым управлением.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу с 2025 года начать выпуск белорусских электромобилей. К 1 января 2025 года должны быть созданы необходимые технологические мощности, поручил Лукашенко.