Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Ученые опровергли сообщения о магнитной буре на Земле
На Земле не фиксируется магнитной бури, геомагнитное поле планеты ведет себя спокойно, сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Геомагнитное поле, согласно данным среднеширотных станций, спокойное, с отдельными периодами неустойчивости, указали в службе, передает ТАСС.
К 18.00 мск данные космической погоды показывают полный штиль на Земле по трем показателям – G (возмущенность магнитного поля планеты), S (уровень опасности потоков энергичных протонов солнечных вспышек) и R (влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли).
Данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ к этому же времени также указывают на отсутствие магнитной бури на Земле. До этого ряд СМИ сообщили о том, что на планете якобы началась магнитная буря после вспышек на Солнце.