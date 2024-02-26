Эксперты оценили заслуги Лебедева по формированию доверия общества к судебной системе страны

Особенно заметно место суда в обществе преобразилось в последние 6-7 лет, когда судебная система окончательно оформилась в роли консолидирующего все слои и группы общества государственного института. Его работу уважают даже критически настроенные к власти граждане, к его позиции прислушиваются даже далекие от юридической сферы обыватели, передает РАПСИ.

Это отчетливо проявилось в том числе благодаря эффективному взаимодействию пресс-службы Верховного суда под управлением Павла Одинцова с управлением по общественным проектам администрации президента РФ, при чьей поддержке у профессионалов из разных сфер, связанных с правосудием, появилось больше информационных площадок для правового воспитания общества.

«Результат очевиден: произошел перелом в войне за доверие граждан к суду. Медленно, но верно меняется ситуация критического отношения к суду, растет правосознание во всех социальных прослойках по всей необъятной территории нашей страны», – отмечает РАПСИ.

Еще несколько лет назад секретарь пленума ВС, член президиума ВС, судья ВС РФ Виктор Момотов выказывал беспокойство: «Судейское сообщество не могут не беспокоить факты «скандализации» правосудия, когда недобросовестные лица и средства массовой информации, пользуясь прежде всего доступностью интернета, манипулируют общественным мнением с целью оказания давления на суд в своих корыстных интересах».

Однако сегодня все соцопросы показывают, что доверие к судебной системе у российских граждан заметно выше, чем у всех тех, кто позволял себе критику судей либо мог бы выступать субъектом «общественного» контроля над их работой. Даже по опросу такого радикально оппозиционного источника, как признанный иноагентом «Левада-центр*», недоверие к судам (около 20%) в обществе меньше, чем общество к СМИ (27%), местным властям (25%), профсоюзам (24%), бизнесу (26%), партиям (26%) и т. д.

Причем за последние годы недоверие к судам снизилось более чем на 15%, в то время как к другим потенциальным выразителям общественных интересов заметно растет (до 50% за 10 лет). За время работы пресс-служб в их нынешнем виде число полностью доверяющих судебной власти выросло на 10%.

«Новому руководителю Верховного суда РФ перейдет в наследство мощнейшее оружие, призванное защитить от зла, грязи и провокаций: доверие граждан и открытость современного российского суда. Ведь совершенно очевидно, что на фоне безвременной кончины Лебедева существующая система информационного обеспечения продолжит свою отлаженную и эффективную работу: в основе системы стоят высокопрофессиональные кадры, которые год за годом повышают внутренние стандарты и требования к своей деятельности, что особенно важно в условиях внешней турбулентности», – указывает РАПСИ.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни. Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент Владимир Путин.

