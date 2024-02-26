  • Новость часаВ ДНР впервые уничтожен танк Abrams
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ
    В США заявили о готовности Европы остаться без артиллерии ради Украины
    Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
    Умер британский бизнесмен Джейкоб Ротшильд
    Путин включил новые регионы России в Южный военный округ
    Страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину
    Российские войска освободили Ласточкино возле Авдеевки
    Пушков заявил о «разбалансировке системы» в США
    Литва вслед за Латвией решила ограничить ввоз российского зерна
    Мнения
    Александр Чаусов Александр Чаусов Ждет ли нас космическая война

    Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «ГДР» как зеркало развала СССР

    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

    12 комментариев
    26 февраля 2024, 17:36 • Новости дня

    Путин пообещал Эрдогану не затягивать с визитом в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров сказал ему, что не станет медлить с поездкой в Турцию.

    Как рассказал Эрдоган турецким журналистам, в ближайшее время такой визит не ожидается, но Путин заверил, что не станет надолго откладывать поездку, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган в день 70-летия турецкого президента провели телефонный разговор.

    24 февраля 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным председателя Верхновного суда Лебедева

    Кремль: Путин выразил соболезнования родным Лебедева
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в возрасте 80 лет председателя Верхновного суда Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент выразил глубокие соболезнования родным Лебедева в связи с его кончиной, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Путин выразил соболезнования всему судейскому сообществу.

    Ранее стало известно, что председатель Верховного суда России умер в Москве на 81-м году жизни из-за болезни.

    Коментарии (7)
    26 февраля 2024, 10:57 • Новости дня
    Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах
    Путин поздравил Лукашенко с победой белорусских патриотических сил на выборах
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под вашим руководством курса на гармоничное социально-экономическое развитие Беларуси, обеспечение внутриполитической стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – добавил президент России.

    Путин рассчитывает, что новые народные избранники в составе Палаты представителей Национального собрания республики и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать с российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.

    «Пользуясь случаем, хотел бы пожелать вам здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – добавил глава государства.

    В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 тыс. 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 тыс. 802 претендента. Явка составила 73,09%.

    Коментарии (10)
    23 февраля 2024, 23:39 • Новости дня
    Возгорание камыша на месте падения БПЛА на Кубани полностью ликвидировано

    Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани полностью ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожарные полностью потушили камыш, загоревшийся после падения летательного аппарата в Каневском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

    Отмечается, что площадь возгорания в районе хутора Трудовая Армения достигла 2,5 кв. м., а в 20:50 мск оно было локализовано, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат, из-за этого загорелся камыш на площади 2,5 тыс. кв. метров.

    Никто не пострадал, угроз жилым домам не было.

    Коментарии (28)
    26 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов, документ устанавливает их границы и включенные в них регионы.

    В Ленинградский военный округ вошли республики Карелия, Коми, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва.

    Первый замглавы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов пояснял, что формирование Московского и Ленинградского военных округов – это ответ на расширение НАТО.

    Коментарии (2)
    26 февраля 2024, 02:49 • Новости дня
    Зеленский рассказал о встрече с Путиным в 2019 году

    Зеленский рассказал об обсуждении с Путиным прекращения огня в Донбассе в 2019 году

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в 2019 году, заявил, что «это вообще было как будто в другой жизни».

    Зеленский сказал, что «не помнит деталей» встречи, а также не помнит того, «удивило ли» его что-то в личном контакте». Зеленский сообщил, что Путин «постоянно поднимал вопрос прекращения огня». Как заявил Зеленский, сам он говорил российскому лидеру, что «Минские соглашения не сработают, потому что сама идея отвода войск до линии столкновения не сработает», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин и Зеленский в 2019 году встречались в рамках «нормандского формата» в Париже. В 2022 году Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.


    Коментарии (2)
    25 февраля 2024, 04:52 • Новости дня
    Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили по требованию местного депутата

    Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили по требованию депутата Сахалинской областной думы

    Tекст: Денис Тельманов

    Запланированный на воскресенье, 25 февраля, концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной был отменен по требованию депутата Сахалинской областной думы Александра Шарифулина.

    «Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты», – рассказали РИА «Новости» в компании по распространению билетов.

    Отмечается, что Шарифулин мотивировал свое решение позицией певицы по Крыму и Донбассу и ее неоднозначными высказываниями о спецоперации.

    Ранее сообщалось, что мэр Владивостока Константин Шестаков обращался к организаторам концертов с просьбой отменить выступление Орбакайте и Арбениной в городе. При этом в городском муниципальном центре управления сообщали, что концерт Арбениной состоится.

    В 2023 году концерты Арбениной отменяли в Томске, Казани, Ульяновске, Улан-Удэ, Чебоксарах и Пятигорске.



    Коментарии (5)
    26 февраля 2024, 16:35 • Новости дня
    Путин включил новые регионы России в Южный военный округ

    Путин подписал указ о включении новых регионов России в Южный военный округ

    Путин включил новые регионы России в Южный военный округ
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ (ЮВО).

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. В указе говорится, что необходимо установить следующее военно-административное деление России: ЮВО – в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, ДНР, Республики Ингушетия, КБР, Республики Калмыкия, КЧР, Республики Крым, ЛНР, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей и города Севастополя, передает ТАСС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2024, 21:40 • Новости дня
    Обратившегося к Путину на протесте фермера в Польше обвинили в призывах к развязыванию войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польского фермера, которого в ходе протеста повесил пророссийский флаг и флаг СССР, обвинили в «призывах к развязыванию агрессивной войны против Польши».

    Прокуратура расценила действия подозреваемого как призывы к развязыванию «агрессивной войны против Польши», поддержку российской СВО и пропаганду «тоталитарной идеологии», передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Ранее в Польше один протестующих фермеров разместил на своем тракторе адресованное президенту России Владимиру Путину послание. «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями», – гласила надпись.

    Коментарии (3)
    24 февраля 2024, 01:30 • Новости дня
    КНР сочла запугиванием санкции против китайских компаний за связи с Россией

    Посольство КНР в США назвало запугиванием санкции против китайских компаний за связи с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство КНР в США заявило, что американские санкции против китайских компаний за связи с Россией можно расценивать как акт экономического принуждения и запугивания.

    «США ввели дополнительные односторонние санкции против китайских компаний, ссылаясь на «связи» с российской стороной Это типичный акт экономического принуждения, запугивания и одностороннего подхода», – заявил пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй ТАСС.

    Отмечается, что Пекин твердо выступает против выхода США «за рамки концепции нацбезопасности» и «злоупотребления госвластью для подавления китайских компаний».

    «США должны немедленно исправить эти проступки, прекратить сдерживать и подавлять китайские компании. Китай продолжит делать все для защиты законных прав и интересов своих компаний».

    Китайские компании затронул новый пакет антироссийских санкций, о которых 23 февраля объявил Минфин США. В него вошли 554 позиций, в том числе санкции против 57 физических и 485 юридических лиц, а также 12 морских судов.

    Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из КНР, ФРГ, ОАЭ, Турции, Сербии, Киргизии и других стран.

    Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2024, 23:25 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга назвал ошибкой прием в канадском парламенте ветерана СС

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование в канадском парламенте ветерана СС Ярослава Гуньки

    Tекст: Денис Тельманов

    Чествование в канадском парламенте служившего в войсках СС украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) была ошибкой властей страны, заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

    «Были совершены ошибки в канадском парламенте, они были признаны самими канадцами», – приводит слова Беттеля ТАСС.

    Он считает, что канадские власти «не знали историю этого человека».

    Отмечается, что украинский националист, 98-летний Ярослав Хунка (Гунька), был приглашен в парламент Канады во время визита в страну украинского президента Владимира Зеленского.

    После того, как выяснилось, что Гунька служил в СС, спикер Палаты общин парламента Энтони Рот ушел в отставку.

    В МИД России заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо», российская же сторона не намерена «мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом».

    В декабре 2023 года Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца, но Канада отказалась выдать Москве Гуньку, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста.


    Коментарии (3)
    24 февраля 2024, 05:52 • Новости дня
    Минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота»

    Tекст: Денис Тельманов

    Минфин США объявил о введении дополнительных санкций против российского «Совкомфлота» и 14 нефтяных танкеров, связанных, по мнению американцев, с компанией.

    Судоходную компанию перенесли из списка ограничений NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List) в список SDN, что предполагает ужесточение режима санкций, передает «Коммерсант».

    Отмечается, что попавшие под санкции суда ходят под флагами Панамы и Габона.

    Ранее сообщалось, что США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. По мнению Вашингтона, компания нарушала полоток цен на российскую нефть.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2024, 06:56 • Новости дня
    Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Австралии ввели дополнительные финансовые ограничения и запрет на въезд для 55 российских граждан и 37 организаций, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг.

    Поводом для санкций стали «депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России», а также решения Международного суда в отношении президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

    Отмечается, что в перечень включены предприятия российского оборонного комплекса, энергетического и горнодобывающего секторов, ряд медиакомпаний, а также организации, связанные с российскими закупочными сетями в Белоруссии, Иране и Северной Корее.

    Ранее посольство КНР в США заявило, что американские санкции против китайских компаний за связи с Россией являются актом экономического принуждения и запугивания.

    Отмечается, что Пекин твердо выступает против выхода США «за рамки концепции национальной безопасности» и «злоупотребления государственной властью для подавления китайских компаний».

    Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал новый пакет санкций против России самым большим в истории.

    Коментарии (2)
    25 февраля 2024, 06:22 • Новости дня
    В Шереметьево произошел сбой в системе паспортного контроля

    В аэропорту Шереметьево произошел сбой в системе паспортного контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Кратковременная перезагрузка системы паспортного контроля произошла в аэропорту «Шереметьево».

    В пресс-службе аэропорта пояснили, что часть кабин были перезагружены, остальные работали в обычном режиме, в том числе биометрические.

    «Ничего нештатного не было, большой объем прилетевших одновременно рейсов», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Шереметьево.

    Ранее сообщалось, что в Шереметьево перекрывали пункт досмотра из-за похожей на гранату зажигалки у пассажира. Были проведены регламентные мероприятия, вызвали наряд полиции, проинформированы государственные органы. Пассажиров и работников направили на другой вход в пассажирский терминал.

    Взрывотехники Росгвардии изучили предмет и не выявили от него угроз окружающим.

    Коментарии (0)
    25 февраля 2024, 18:28 • Новости дня
    Политолог: Конкурс «Лидеры России» повышает кадровую устойчивость всей государственной системы

    Политолог Майоров: «Лидеры России» дают молодым управленцам дорогу в жизнь

    Политолог: Конкурс «Лидеры России» повышает кадровую устойчивость всей государственной системы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России уделяется большое внимание развитию молодых и талантливых управленцев, так как это позволяет повысить устойчивость всей государственной системы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Майоров. Напомним, в Москве с 22 по 25 февраля проходит суперфинал конкурса «Лидеры России».

    «Конкурс «Лидеры России» – это проект, необходимый и для поиска перспективных управленцев, и для повышения устойчивости всей государственной системы. Формат мероприятия уравнивает всех участников, поэтому для претендентов на победу не важны место рождения или социальный статус», – сказал Александр Майоров, доцент факультета политологии СПбГУ.

    По его словам, организаторам конкурса удалось собрать в одном месте представителей разных регионов России и создать ощущение «единого смыслового пространства». «Благодаря этому участники конкурса создают открытые сообщества людей, которые искренне заинтересованы в развитии нашего государства», – подчеркивает эксперт.

    Кроме того, конкурс «Лидеры России» решает задачу кадрового обновления государственной системы. «Для Владимира Путина и его команды этот вопрос является важнейшим приоритетом, поэтому конкурс «Лидеры России» стал образцом нестандартного решения смены поколений в политике», – уточняет он.

    Также «Лидеры России» стали одной из важнейших площадок для самореализации молодых людей. Это же касается и других проектов платформы «Россия – страна возможностей». «Например, проект «Твой ход» стал важной вехой в самореализации студентов со всей страны. На счету объединения около 30 масштабных мероприятий, которые каждый год способствуют развитию талантливых кадров страны», – резюмирует Майоров.

    Напомним, с 22 по 25 февраля в Москве проходит суперфинал юбилейного сезона конкурса «Лидеры России». Об этом сообщается на официальном сайте проекта. В испытаниях мероприятия принимают участие 302 человека из 63 регионов страны и четырех зарубежных государств. Отборочный тур проходил в каждом федеральном округе с сентября по декабрь прошлого года.

    Больше всего кандидатов на победу прибыло из ЦФО – 112 претендентов. Кроме того, в мероприятии примут участие и жители новых регионов РФ. Всего представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей – шесть.

    Во время открытия суперфинала с приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. По его словам, одно из главных достижений мероприятия – сообщество, которое удалось создать талантливым и неравнодушным управленцам.

    Оценочные испытания конкурса состоялись 23 и 24 февраля. Суперфиналисты в составе команд демонстрировали свои навыки работы в коллективе, а также лидерские и профессиональные качества. Все участники проекта получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

    Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента. В апреле 2023 года стартовал юбилейный, пятый сезон проекта. За все время было подано более одного миллиона заявок на участие из 150 стран мира. Организовывается мероприятие автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

    Ранее газета ВЗГЛЯД пообщалась с первым замглавы организации Алексеем Агафоновым, который подвел итоги деятельности объединения за 2023 год.

    Коментарии (0)
    25 февраля 2024, 12:12 • Новости дня
    Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сегодня Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».

    В обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией. Глава государства добавил, что сегодня Крым и Севастополь – ее неотъемлемая часть. По его словам, эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

    Российский лидер уточнил, что здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, а особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края.

    Президент выразил уверенность в том, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей – всем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать о ней как можно больше.

    Ранее Путин заявил, что норманнская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже.

    Напомним, российский лидер во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов
    Американских дипломатов в Японии призвали к покаянию вместо рукоделия
    Зеленский объявил о переговорах с Францией по поставкам истребителей
    Трюдо заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине
    Для «поволжского маньяка» потребовали пожизненный срок за убийство десятков пожилых женщин
    Умер актер из «Каменской» и «Дальнобойщиков – 2»
    Уроженка Ирана завоевала титул «Мисс Германия»

    Чего ожидать от рынка недвижимости в 2024 году

    В России продолжается строительство жилья рекордными темпами. При этом стоимость жилья также растет: за последние годы цена квадратного метра в среднем увеличилась вдвое. Стоит ли в 2024 году ожидать ценовых изменений на рынке недвижимости и что для этого необходимо? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ

    Россия продолжает развивать успехи на Запорожском направлении. Так, российские военные вошли в село Работино, взятие которого ВСУ и западные аналитики преподносили как главный успех летнего контрнаступления. И хотя бои еще продолжаются, в экспертном сообществе уверены, что уже сейчас можно говорить о полном обнулении итогов «контрнаступа». Подробности

    Перейти в раздел

    Как фашисты пытались раскаяться в зверствах над мирными жителями СССР

    Ровно 80 лет назад, 25 февраля 1944 года, в руки советской разведки попал крайне интересный документ. В приказе высокопоставленного военного руководства фашисты признали провал своей политики на оккупированных территориях СССР и попытались ее пересмотреть. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Зеленский выдумал цифры потерь украинской армии

    Новой порцией отборной лжи отметилось руководство киевского режима. За все время боевых действий с начала российской спецоперации ВСУ потеряли всего лишь 31 тысячу погибших, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. В эти подсчеты не верят даже ближайшие союзники Зеленского – американцы. Но главное, все эти фантазии, похоже, начинают влиять на устойчивость украинского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............