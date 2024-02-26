Путин пообещал Эрдогану не затягивать с визитом в Турцию

Политолог: Конкурс «Лидеры России» повышает кадровую устойчивость всей государственной системы

Политолог Майоров: «Лидеры России» дают молодым управленцам дорогу в жизнь

Tекст: Олег Исайченко

«Конкурс «Лидеры России» – это проект, необходимый и для поиска перспективных управленцев, и для повышения устойчивости всей государственной системы. Формат мероприятия уравнивает всех участников, поэтому для претендентов на победу не важны место рождения или социальный статус», – сказал Александр Майоров, доцент факультета политологии СПбГУ.

По его словам, организаторам конкурса удалось собрать в одном месте представителей разных регионов России и создать ощущение «единого смыслового пространства». «Благодаря этому участники конкурса создают открытые сообщества людей, которые искренне заинтересованы в развитии нашего государства», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, конкурс «Лидеры России» решает задачу кадрового обновления государственной системы. «Для Владимира Путина и его команды этот вопрос является важнейшим приоритетом, поэтому конкурс «Лидеры России» стал образцом нестандартного решения смены поколений в политике», – уточняет он.

Также «Лидеры России» стали одной из важнейших площадок для самореализации молодых людей. Это же касается и других проектов платформы «Россия – страна возможностей». «Например, проект «Твой ход» стал важной вехой в самореализации студентов со всей страны. На счету объединения около 30 масштабных мероприятий, которые каждый год способствуют развитию талантливых кадров страны», – резюмирует Майоров.

Напомним, с 22 по 25 февраля в Москве проходит суперфинал юбилейного сезона конкурса «Лидеры России». Об этом сообщается на официальном сайте проекта. В испытаниях мероприятия принимают участие 302 человека из 63 регионов страны и четырех зарубежных государств. Отборочный тур проходил в каждом федеральном округе с сентября по декабрь прошлого года.

Больше всего кандидатов на победу прибыло из ЦФО – 112 претендентов. Кроме того, в мероприятии примут участие и жители новых регионов РФ. Всего представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей – шесть.

Во время открытия суперфинала с приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. По его словам, одно из главных достижений мероприятия – сообщество, которое удалось создать талантливым и неравнодушным управленцам.

Оценочные испытания конкурса состоялись 23 и 24 февраля. Суперфиналисты в составе команд демонстрировали свои навыки работы в коллективе, а также лидерские и профессиональные качества. Все участники проекта получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента. В апреле 2023 года стартовал юбилейный, пятый сезон проекта. За все время было подано более одного миллиона заявок на участие из 150 стран мира. Организовывается мероприятие автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

Ранее газета ВЗГЛЯД пообщалась с первым замглавы организации Алексеем Агафоновым, который подвел итоги деятельности объединения за 2023 год.