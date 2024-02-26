Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в развитие отношений
В Турции сообщили, что Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в развитие отношений
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган в день 70-летия турецкого лидера провели телефонный разговор, сообщили в администрации Эрдогана.
«В ходе беседы президент России поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин поблагодарил нашего президента за вклад в развитие дружественных турецко-российских отношений», – передает ТАСС сообщение турецкой стороны.
Последний раз лидеры проводили телефонный разговор в октябре прошлого года. Тогда значительное внимание было уделено ситуации в зоне ближневосточного конфликта в связи с обострением ситуации в этом регионе.
Эрдоган в понедельник празднует 70-летие. Отдельных торжеств по этому поводу не планируется. Турецкий лидер примет участие в открытии транспортного проекта в Стамбуле и проведет заседание исполкома правящей партии по вопросам подготовки к муниципальным выборам 31 марта.
В Кремле в начале февраля сообщали, что ведется подготовка к встрече Путина и Эрдогана.