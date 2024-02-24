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Мининфраструктуры Украины сообщило о повреждении вагонов с бобами в Дорохуске
Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что неизвестные повредили вагоны, в которых перевозили бобы, они находятся в КПП Дорохуск на границе с Польшей.
Власти Украины в связи с этим уже обратились в полицию Польши, передает РИА «Новости».
Отмечается, что компания «Украинская железная дорога» уже в третий раз обращается в польское МВД из-за повреждений вагонов.
Ранее польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.