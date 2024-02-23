Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Лавров встретился с президентом Бразилии
Лавров встретился с Лулой да Силвой в Бразилии
В городе Бразилиа состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщают информационные агентства.
Министр передал президенту Бразилии «теплый привет» от главы российского государства Владимира Путина. Также Путин просил заверить Бразилию в готовности России «к взаимодействию по любым вопросам двусторонних отношений, международной и региональной политики», передает ТАСС.
Лавров указал, что Путин подробнейшим образом изложил позицию России в интервью Такеру Карлсону. Министр выразил надежду, что бразильские специалисты «смогли с ним ознакомиться».
Напомним, Лавров прибыл в столицу Бразилии. До этого он участвовал в заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран G20, которое прошло в Рио-де-Жанейро.