Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.23 комментария
Шойгу поздравил военных с Днем защитника Отечества
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества.
Шойгу, слова которого приводит Минобороны, подчеркнул, что «во все времена наши воины верой и правдой служили Отчизне». Сейчас они выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине.
Министр заявил, что российские военные «действуют профессионально, мужественно и самоотверженно», обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность России, «шаг за шагом приближают» ее победу.
Шойгу отметил, что российские власти проводят комплексные меры, направленные на поддержку высокой боевой готовности подразделений, а также работают над улучшением боевой учебы, оснащением войск современным вооружением. Кроме того, государство реализует программы социальной поддержки участников СВО и их семей.
Министр приказал 23 февраля в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты в Москве и ряде других городов России.
Напомним, в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.