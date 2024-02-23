Шойгу поздравил военных с Днем защитника Отечества

Tекст: Антон Антонов

Шойгу, слова которого приводит Минобороны, подчеркнул, что «во все времена наши воины верой и правдой служили Отчизне». Сейчас они выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Министр заявил, что российские военные «действуют профессионально, мужественно и самоотверженно», обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность России, «шаг за шагом приближают» ее победу.

Шойгу отметил, что российские власти проводят комплексные меры, направленные на поддержку высокой боевой готовности подразделений, а также работают над улучшением боевой учебы, оснащением войск современным вооружением. Кроме того, государство реализует программы социальной поддержки участников СВО и их семей.

Министр приказал 23 февраля в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты в Москве и ряде других городов России.

Напомним, в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.