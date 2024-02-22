В Москве презентовали учебник по цифровому праву

Авторы уверены, что учебное пособие поможет окончательно сформировать учебную дисциплину «Цифровое право» и даст будущим профессионалам основы понимания современной юриспруденции с IT-составляющей, передает РАПСИ.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул необходимость и важность подготовки специальных кадров в условиях развития цифровых сервисов и разработки правовой базы.

«Если мы говорим, что Россия хочет быть лидером в использовании технологий и развитии технологий искусственного интеллекта, то нужно и правовую составляющую, правовое обеспечение тоже развивать в числе лидеров, потому что иначе нам эти правила придумают. И знаете, есть такое крылатое выражение, что в игре без правил выигрывает тот, кто придумывает правила», – сказал он.

Российским специалистам нужно также быть лидерами в правовой основе, чтобы России не навязывали свои условия игры.

Член совета СПЧ при президенте и глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко заявила, что подготовка специалистов с цифровыми знаниями для правоохранительных органов повысит показатели борьбы с киберпреступлениями.

«Любое развитие цифровой экономики и цифрового права невозможно без задачи минимизации правовых рисков. А эти риски можно минимизировать только в сфере уголовного и административного права. И, к сожалению, сегодня мы видим острейший дефицит специалистов, которые могли бы расследовать цифровые преступления. И хотя 2023 год продемонстрировал все-таки позитивную динамику, но она недостаточна для того, чтобы мы говорили о том, что цифровые правоохранители сегодня есть в достаточном количестве. При увеличении их числа – увеличится и раскрываемость», – сказала она.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что вуз намерен открыть Цифровой факультет для подготовки специалистов гуманитарного профиля, обладающих компетенциями в сфере цифровых технологий.

«Открытие Цифрового факультета в МГИМО станет важным шагом в научной деятельности университета, ориентированном на подготовку специалистов со смешанным социально-гуманитарным профилем, обладающих необходимыми цифровыми навыками. Новый факультет должен занять центральную роль в процессе цифровизации и применении передовых технологий в рамках университета», – сказал Торкунов.