Депутат связал распространение борщевика в России с США

Депутат Госдумы Бурматов связал распространение борщевика в России с США

Tекст: Алексей Дегтярев

Борщевик вывели в СССР как кормовую культуру в качестве сельскохозяйственного эксперимента, но эксперимент не дал нужного результата, сказал Бурматов «Газете.Ru».

Растение оказалось устойчиво к морозам, засухам, оно смогло расти там, где его не предполагалось распространять. Также оно ядовито, может нанести вред животным, человеку и даже привести к летальному исходу.

Из-за этого от растения отказались, в 1990-е годы произошел его неконтролируемый взрывной рост, это был тот период, когда вся страна находилась «под очень сильным влиянием этих вот иностранных «товарищей».

Сельское хозяйство, борьбу с растениями-вредителями «загнали в угол», в этом поспособствовали советники, которые «спокойно ходили по Белому дому».

«Целое десятилетие борьба с борщевиком вообще никакая не велась. Сотни тысяч гектаров сельхозземель зарастали борщевиком, приходили в упадок и уничтожались», – пояснил парламентарий.

Сельское хозяйство в 1990-е уничтожалось по всем фронтам «в угоду «ножкам Буша», канадской пшенице и «прочим импортным радостям». По его словам, теперь уже не узнать, было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно.

«Убивая наше сельское хозяйство, в том числе наши тогда «заклятые иностранные друзья» привели к тому, что из некой относительно локальной проблемы ряда регионов России эта гадость накрыла фактически треть страны», – отметил он.

Ранее депутат и специалист по выживанию Тимофей Баженов предположил, что распространение борщевика в России было «частью бактериологической войны» со стороны США

