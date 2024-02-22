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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

    10 комментариев
    22 февраля 2024, 14:49 • Новости дня

    Депутат связал распространение борщевика в России с США

    Депутат Госдумы Бурматов связал распространение борщевика в России с США

    Депутат связал распространение борщевика в России с США
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Борщевик распространился по российской территории из-за развала сельского хозяйства, которое произошло в угоду «ножкам Буша и прочим импортным радостям», заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

    Борщевик вывели в СССР как кормовую культуру в качестве сельскохозяйственного эксперимента, но эксперимент не дал нужного результата, сказал Бурматов «Газете.Ru».

    Растение оказалось устойчиво к морозам, засухам, оно смогло расти там, где его не предполагалось распространять. Также оно ядовито, может нанести вред животным, человеку и даже привести к летальному исходу.

    Из-за этого от растения отказались, в 1990-е годы произошел его неконтролируемый взрывной рост, это был тот период, когда вся страна находилась «под очень сильным влиянием этих вот иностранных «товарищей».

    Сельское хозяйство, борьбу с растениями-вредителями «загнали в угол», в этом поспособствовали советники, которые «спокойно ходили по Белому дому».

    «Целое десятилетие борьба с борщевиком вообще никакая не велась. Сотни тысяч гектаров сельхозземель зарастали борщевиком, приходили в упадок и уничтожались», – пояснил парламентарий.

    Сельское хозяйство в 1990-е уничтожалось по всем фронтам «в угоду «ножкам Буша», канадской пшенице и «прочим импортным радостям». По его словам, теперь уже не узнать, было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно.

    «Убивая наше сельское хозяйство, в том числе наши тогда «заклятые иностранные друзья» привели к тому, что из некой относительно локальной проблемы ряда регионов России эта гадость накрыла фактически треть страны», – отметил он.

    Ранее депутат и специалист по выживанию Тимофей Баженов предположил, что распространение борщевика в России было «частью бактериологической войны» со стороны США

    22 февраля 2024, 10:23 • Новости дня
    Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству
    Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Только за прошлый 2023 год благодаря действию заключенного в 1956 году соглашения с правительством Британии о рыболовстве англичане выловили в Баренцевом море 566 тыс. тонн трески и пикши, а в ответ ввели против России 2 тыс. санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале отметил, что денонсация соглашения, которое было заключено в советский период и действовало 68 лет, – в российской практике редкий случай. Он напомнил, что этот договор позволял британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море: в территориальных водах СССР, а затем России. Взаимен наша страна ничего не получала, отметил Володин.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что Никита Хрущев, принимая такое решение в 1956 году, руководствовался точно не национальными интересами.

    Он отметил, что для британцев рыбные блюда являются любимыми, а блюда из трески и пикши – это 40% их «рыбного меню».

    «Вместе с этим объявляют нам почти 2 тыс. санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России. Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, – можем», – подчеркнул Володин.

    Он напомнил, что расторгнуть договор предложил президент Владимир Путин. И депутаты единогласно поддержали российского лидера.

    «Политика – это поступки и решения. С Горбачевым – потеряли страну, а с Путиным – ее обрели: Крым вернулся в Россию; защитили наших братьев в Донбассе и Новороссии, а сегодня возвратили природные богатства», – подчеркнул Володин.

    Теперь российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан.

    «А англичанам надо учить пословицы: русские долго запрягают, но быстро ездят», – заключил Володин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия лишает Британию национального символа.

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    19 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    CNBC: США думают над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»

    В США задумались над санкциями против Китая за «помощь России в СВО»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация изучает возможность санкций в отношении китайских компаний, которые подозревают в помощи России в конфликте на Украине, сообщили американские конгрессмены телеканалу CNBC.

    США изучают введение санкций против компаний из КНР, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве «подпитывать конфликт на Украине», сообщил телеканал CNBC со ссылкой на конгрессменов, передает РИА «Новости».

    Подобные санкции станут «первым прямым обвинением» в отношении Пекина.

    Конгрессмен Джерри Коннолл сказал, что санкции могут ввести «очень скоро», хотя страны и зависят друг от друга в плане торговли. Он выразил надежду, что угроза подобных санкций «прояснит некоторое мышление в Пекине».

    В январе Китай решил ввести санкции против американских компаний, участвующих в поставках вооружений США тайваньской администрации.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    22 февраля 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

    Политолог Ткаченко: США поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО за лояльность Вашингтону

    Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Итоговое решение по кандидатуре на пост генсека НАТО принимают США. И поддержка Байденом Рютте указывает на то, что Вашингтон уже сделал свой выбор. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о поддержке президентом США Джо Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

    «Вашингтон поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, потому что тот считается достаточно опытным и эффективным политиком, долгие годы руководившим Нидерландами. Кроме того, премьер является хорошим оратором, что также делает его привлекательной кандидатурой для публичной дипломатии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Для Штатов также важно, что Амстердам под руководством Рютте показал высокую лояльность США. Он поддержал антироссийские санкции, активно поставляет оружие и деньги для Украины, а также пополняет бюджет НАТО. Кроме того, через порты Нидерландов осуществляется логистика американской военной техники», – подчеркивает собеседник.

    «Очень важную роль в выборе США сыграло и то, что партия Рютте недавно проиграла парламентские выборы у себя в стране. Вашингтон старается не расставаться с членами трансатлантической команды и дает им возможность проявить себя на других должностях. Скорее всего, так произойдет и с премьером Нидерландов», – отмечает он.

    «В целом поддержка кандидатуры американцами практически однозначно говорит о том, что он станет генсеком НАТО. По сути, именно США назначают людей на эту должность. В истории были случаи, когда европейцы согласовывали на этот пост одного человека, но в результате все равно побеждал ставленник Вашингтона», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО. Кроме того, издание отмечает, что две трети стран альянса также остановили свой выбор на этом политике. Напомним, для назначения нового генсека организации требуется единогласное решение всех ее членов.

    В ноябре минувшего года Bloomberg отмечало, что самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО является именно премьер Нидерландов Марк Рютте. По сообщениям агентства, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно он.

    Между тем на должность претендуют и ряд других политиков. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр Эстонии Кая Каллас на организованном изданием Politico мероприятии Politico Defense утвердительно ответила на вопрос о желании занять пост генерального секретаря НАТО.

    Минувшим летом The Daily Telegraph также писала, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Отмечалось, что за последние годы между ними возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО. Он считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе. Кандидатура экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, которого также прочили на эту должность, не устроила США, указывала в июне The Daily Telegraph.

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    21 февраля 2024, 00:55 • Новости дня
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российских военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

    Ранее стало известно о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве».

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    20 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    В России американского сенатора Линдси Грэма включили в реестр террористов и экстремистов

    Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма.

    Отмечается, что известный антироссийской позицией сенатор сам призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма, а также предлагал разные варианты ужесточения антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Кроме того, в реестр внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (признана в России иноагентом), которая сейчас проживает за границей.

    Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета».

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    21 февраля 2024, 19:17 • Новости дня
    Дачников обязали бороться с борщевиком

    Госдума приняла в первом чтении закон о борьбе с распространением борщевика

    Дачников обязали бороться с борщевиком
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении защиты земель от инвазивных растений, в частности, борщевика, эти обязанности закрепят за собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами участков.

    Кабмин определит перечень таких растений, а также меры борьбы с ними, передает ТАСС.

    По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, эффективность мер по борьбе с растениями лежит не столько на собственниках земли, сколько на подготовке реальных рычагов помощи от органов местной власти.

    Борьба же с опасными растениями важна не только для сохранения биологического разнообразия экосистем и повышения урожайности, но и для безопасности самих граждан.

    В Госдуме пояснили, что борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры и попал в список особо опасных сорняков. Борщевик оказывает негативное влияние не только на сельское хозяйство, но и на биоразнообразие экосистемы в целом.

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    21 февраля 2024, 01:45 • Новости дня
    Маск предложил легализовать фентанил в США, чтобы избежать передозировок

    Tекст: Денис Тельманов

    Легализация фентанила или введение драконовских наказаний за хранение этого наркотика может быть одним из решений проблемы с наркоманами в США, заявил американский миллиардер Илон Маск.

    «Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий», – написал Маск в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Фентанил – ситетический опиоидный анальгетик, который завозится в США с территории Мексики. С 2016 по 2021 год уровень смертности от передозировки фентонилом в США вырос в четыре раза, опиоидная эпидемия уносит ежегодно жизни около 100 тыс. американцев.

    Экс-президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблему распространения наркотиков.

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    22 февраля 2024, 09:24 • Новости дня
    Западные юристы признали «законной» конфискацию российских активов

    Bloomberg: Юристы из Франции, Германии, США признали законной конфискацию российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Десять экспертов в области юриспруденции в своем заключении для стран G7 пришли к экспертному заключению, что конфискация замороженных активов России якобы соответствует международному праву, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, юристы из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Британии и США признали конфискацию «законной» на том основании, что Россия якобы «нарушила фундаментальные основы международного права», передает «Коммерсант».

    «Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», – указано в заключении.

    Кроме того, эксперты порекомендовали государствам, где были заморожены российские активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией.

    Тем временем Банк России в среду отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка» (QIWI Банк). Этот бизнес используется в том числе для вывода активов из России и проведения незаконных операций.

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    21 февраля 2024, 23:55 • Новости дня
    Госдеп счел подаренный Ким Чен Ыну Aurus нарушением санкций

    Представитель Госдепа Миллер назвал подаренный Ким Чен Ыну Россией Aurus нарушением санкций

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя сообщения о «роскошном автомобиле российского производства», официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что передача Россией машины лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН.

    Миллер негативно отозвался о российском автомобилестроении. Он заявил, что не стал бы искать для себя такой автомобиль в России, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что Ким Чен Ын стал первым из глав государств, кому президент России Владимир Путин подарил автомобиль Aurus российского производства.

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    20 февраля 2024, 02:54 • Новости дня
    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести кулачный бой «стенка на стенку» и другие народные игры в реестр видов спорта

    В Госдуме предложили внести бой «стенка на стенку» в реестр видов спорта
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова предложила министру спорта РФ Олегу Матыцину включить кулачный бой «стенка на стенку», а также историческое фехтование и «борьбу за-вороток» во Всероссийский реестр видов спорта и в список испытаний ГТО.

    По мнению депутата, такие виды спорта могут быть включены в федеральную программу по развитию этнических видов спорта и традиционных спортивных игр «Народный спорт», разработать которую она предложила министру.

    «(Это) станет одним из наиболее эффективных способов вовлечения молодежи в систематические занятия спортом, а также воспитанию молодых людей в духе традиционных ценностей и культуры», – написала Лантратова в обращении к Матыцину, передает ТАСС.

    В перечень предложенных к включению в программу народных видов спорта вошли кила (командная игра с мячом), историческое фехтование, борьба за-вороток, кулачный бой стенка на стенку без ударов в голову, городки и многие другие в виды этнического спорта и спортивных народных игр.

    Лантратова также предложила организовать по народным играм Всемирный чемпионат – фестиваль традиционных видов спорта и спортивных народных игр и включить их во Всероссийский реестр видов спорта и единую всероссийскую спортивную классификацию, а также закрепить их в качестве видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне.

    Чемпионам народных видов спорта предлагается обеспечить меры поддержки по аналогии с другими спортсменами, – например, присваивать дополнительные баллы при поступлении в вуз и право на повышенную стипендию. Кроме того, народные виды спорта можно включить и в список испытаний «Готов к труду и обороне», полагает депутат.

    По ее мнению, организация чемпионата-фестиваля позволит улучшить отношения с другими государствами, «ориентированными на сохранение и развитие собственных традиций».

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    22 февраля 2024, 00:22 • Новости дня
    Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности

    Лавров подчеркнул разрушение архитектуры стратегической безопасности в Европе и договоренностей России и США

    Лавров указал на разрушение архитектуры стратегической безопасности
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как архитектура стратегической безопасности в Европе, так и договоренности России с США о сдерживании военных рисков оказались почти полностью разрушены, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров на пленарном заседании совета министров иностранных дел G20 заявил, что объединение усилий позволяет миру «меняться к лучшему». XX век оказался «важной вехой в избавлении человечества от оков колониализма», сказал министр. Казалось, заявил он, что были побеждены «экономический бандитизм, эксплуатация чужого труда и чужих богатств», передает РИА «Новости».

    «Переход к разрядке в период холодной войны позволил СССР и США заложить фундамент сдерживания военных рисков, выстраивания надежной архитектуры стратегической безопасности, прежде всего в Европе», – сказал он.

    Лавров выразил сожаления в связи с тем, что достигнутое «практически полностью разрушено», а Запад «вынашивает уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности». Министр осудил «экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию», а также «зеленые» барьеры и «зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций».

    «Донорские обязательства» Лавров считает «эфемерной приманкой», указывая, что обещанный уровень в 0,7% ВВП для развитых стран существует только «на бумаге», как и «вливания на нужды устойчивого развития и климата», о которых говорил Запад. Обещанное было «принесено в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

    Министр указал, что «разрываются цепочки поставок энергоресурсов и продовольствия», это «провоцирует голод, нищету и неравенство». Он призвал G20 привлечь к полноправному участию в работе группы крупные интеграционные объединения Глобального Юга.

    Лавров предложил G20 заявить об отказе использовать «экономику как оружия» и о недопустимости рассматривать «войны как инвестиции». Он призвал глобальные банки и фонды «финансировать не милитаристские цели и агрессивные режимы, а нуждающиеся страны в интересах устойчивого развития». Как подчеркнул Лавров, «поиск путей урегулирования конфликтов» должен осуществляться «через инклюзивную дипломатию при уважении центральной роли Совета Безопасности ООН, а не через закрытые форматы и формулы, основанные на ультиматумах».

    Напомним, Лавров призвал страны мира осознать ценность нейтралитета. Министр подчеркнул, что Россия ценит нейтральную позицию мирового большинства, призывающего к урегулированию украинского кризиса.

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    20 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Гаврилов: Запад ответил хамством на распространение интервью Путина Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Запад ответили хамством и оскорблениями на интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил на канале «Россия-24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    По его словам, реакция на интервью началась с полного хамства со стороны литовцев, передает ТАСС.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что интервью Путина Карлсону вскрыло тот факт, что американское общество живет в полной информационной блокаде.

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    20 февраля 2024, 18:47 • Новости дня
    Депутат: В условиях информационной войны нельзя спонсировать иноагентов

    Депутат Госдумы Горелкин объяснил важность запрета рекламы на интернет-ресурсах иноагентов

    Депутат: В условиях информационной войны нельзя спонсировать иноагентов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин. Во вторник Госдума в первом чтении одобрила закон, запрещающий размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также рекламу подобных ресурсов.

    «Я не сомневался, что законопроект будет принят в первом чтении, ведь под ним подписались 395 депутатов Госдумы. Значимость этой инициативы нельзя недооценивать: многие иноагенты, несмотря на свой статус, продолжали зарабатывать на российском рынке», – отметил Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «А особенно возмущает тот факт, что рекламу у них размещали некоторые организации, напрямую связанные с государством. В условиях информационной войны нельзя становиться спонсорами людей, которые льют грязь на нашу страну. Надеюсь, что законопроект будет оперативно рассмотрен во втором и третьем чтениях, ведь навести порядок в этом вопросе следовало уже давно», – добавил депутат.

    Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Законопроект запрещает гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Решение коснется любых платформ – сайтов, блогов, социальных сетей. Также будет запрещено рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов.

    По данным авторов законопроекта, в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Принятие закона остановит эту практику. За нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы.

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    20 февраля 2024, 03:51 • Новости дня
    Силовые структуры 11 стран вскрыли группировку хакеров LockBit

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и ряд других силовых структур 11 стран в ходе совместной операции вскрыли и заблокировали хакерскую группировку LockBit, которая занималась кибератаками и вымогательством.

    На сайте группировки размещено уведомление о том, что он находится под контролем правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным ФБР, в результате операции было заблокировано 11 тыс. доменных имен, использовавшихся группировкой для распространения вредоносных программ.

    По данным американского Минюста, LockBit участвовала в совершении более 1,4 тыс. кибератак в США и других странах. Общая сумма средств, которые хакеры затребовали у своих жертв, превысила 100 млн долларов. Часть из этой суммы была успешно получена с помощью биткоинов.


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