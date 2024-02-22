Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Председатель парламента Грузии заявил о «многовековой агрессии» России против его страны
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «многовековой оккупации и агрессии России» против его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая перед законодателями, он назвал точкой отсчета «российской оккупации и агрессии» 1801 год, когда император Павел Первый издал манифест о присоединении Грузии к России.
Также он напомнил о 1921 годе – советизации Грузинской Демократической Республики Красной армией и о 1989 годе – разгоне советской армией митинга в Тбилиси.
При этом Шалва Папуашвили призвал оппозицию «не спекулировать российским вопросом» против национальных интересов и подчеркнул в этой связи, что «стратегические партнеры Грузии, пусть с опозданием, но без всяких сомнений, признали, что Грузия ни разу, повторюсь, ни разу не нарушила санкции против России».
По его словам, и в этом проявляется «солидарность Грузии с народом Украины».