Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Песков поделился впечатлениями о Луганске
Представитель Кремля Песков: Луганск произвел впечатление оживленностью и отсутствием пессимизма
Луганск производит вполне хорошее впечатление, в городе вовсю кипит жизнь, не чувствуется никакого пессимизма, сообщил порталу International Reporters пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, ведется активная работа коммунальных служб, строительство дорог, замена коммуникаций – ездит много грузовых машин с московскими номерами, передает ТАСС.
«Жизнь кипела, видно было, что город живет. И было понятно, что жить он будет лучше», – подчеркнул Песков, заметив, что «в воздухе не было пессимизма».
Ранее президент Владимир Путин провел большое совещание по развитию новых регионов. В ходе совещания глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.