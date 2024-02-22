Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.10 комментариев
Нефть подорожала в ожидании данных о запасах в США
Мировые цены на нефть немного выросли в ожидании данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в четверг немного выросли перед публикацией еженедельной статистики о запасах сырья в США.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.17 увеличивается на 0,23%, достигая 83,22 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 78,11 доллара, передает РИА «Новости».
Позднее будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США. По прогнозам экспертов, за неделю, завершившуюся 16 февраля, коммерческие запасы нефти в стране замедлили рост – до 3,9 млн баррелей после увеличения предыдущей недели на 12 миллионов.
Кроме того рынки обратили внимание на опубликованную в ночь на четверг оценку Американского института нефти. По его данным, коммерческие запасы нефти в стране за неделю поднялись на 7,2 млн баррелей, запасы бензина незначительно выросли, а запасы дистиллятов сократились на 2,9 млн баррелей.